Чрезвычайная ситуация из-за химического загрязнения: жителей просят не открывать окна

В деревне Ванагинес (Вильнюсский район) в окружающую среду попали опасные химические вещества, поэтому на территории объявлена чрезвычайная ситуация, информируют природоохранники. Пациентов и работников Сантаришкской больницы и жителей микрорайона просят не открывать окна. Инспекторы предупреждают о сильном загрязнении и опасности для здоровья.

Заведующий агентства охраны дикой природы Вильнюсского региона Эвалдас Матонис сказал GRYNAS.lt, что ситуация в деревне Ванагинес очень серьезная. По предварительным подсчетам, в окружающую среду попало около 60 тонн химических веществ неясного происхождения.

Матонис сказал, что химическое вещество отличается резким запахом и может нанести вред дыхательным путям. Жителям Сантаришкес рекомендуют не открывать окна и заботиться о своем здоровье.

"Наблюдения велись в течение двух недель и только тогда удалось удалось идентифицировать территорию, где компания осуществляла незаконную деятельность. 24 марта провели контрольную проверку, 27 марта выяснили, что с территории одной компании в соседний пруд спускают отходы. По предварительным данным, это очень токсичные отходы с резким запахом", - информировал Матонис.

"Пруд большой, солнце светит ярко, отсюда опасность загрязнения, ветер разносит вещество. Рекомендуем закрыть окна, это может иметь серьезные последствия для органов дыхания. Отходы очень опасны. Инспекторы никого близко не подпускают. Там лучше не ходить, пока не вывезли все отходы. Инспекторы по возможности обошли жителей, просили не открывать окна. Когда ЧС отзовут, сообщим", - продолжил он.

Матонис также сказал, что компания представила свои объяснения. "Нам пояснили, что это отходы алкогольной промышленности, обладающие резким и едким запахом. Сегодня к нам приехали и объяснили ситуацию. Они сказали, что у них есть право на скупку использованного масла, такой запах может давать прогорклое масло", - сказал он.

На месте происшествия работают работники ЗАО Fetoksa, с которой мэрия заключила соглашение об устранении химических веществ неясного происхождения.

По предварительным данным, отходы - это сивушное масло. Вещество воспламеняется, содержит примеси краски и лака. Более точные исследования состава еще проводятся.

Часть отходов уже откачали и увезли, работы продолжаются.