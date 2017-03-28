Чрезвычайная ситуация из-за химического загрязнения в Вильнюсском районе отозвана

В деревне Ванагинес (Вильнюсский район) в окружающую среду попали опасные химические вещества, поэтому на территории была объявлена чрезвычайная ситуация, информировали природоохранники. Пациентов и работников Сантаришкской больницы и жителей микрорайона просили не открывать окна. Инспекторы предупреждали о сильном загрязнении и опасности для здоровья. Во вторник вечером ЧС была отозвана.

Заведующий агентства охраны дикой природы Вильнюсского региона Эвалдас Матонис сказал GRYNAS.lt, что ситуация в деревне Ванагинес очень серьезная. По предварительным подсчетам, в окружающую среду попало около 300 тонн химических веществ неясного происхождения.

Матонис сказал, что химическое вещество отличается резким запахом и может нанести вред дыхательным путям. Жителям Сантаришкес рекомендовали не открывать окна и заботиться о своем здоровье.

"Наблюдения велись в течение двух недель и только тогда удалось удалось идентифицировать территорию, где компания осуществляла незаконную деятельность. 24 марта провели контрольную проверку, 27 марта выяснили, что с территории одной компании в соседний пруд спускают отходы. По предварительным данным, это очень токсичные отходы с резким запахом", - информировал Матонис.

"Пруд большой, солнце светит ярко, отсюда опасность загрязнения, ветер разносит вещество. Рекомендуем закрыть окна, это может иметь серьезные последствия для органов дыхания. Отходы очень опасны. Инспекторы никого близко не подпускают. Там лучше не ходить, пока не вывезли все отходы. Инспекторы по возможности обошли жителей, просили не открывать окна. Когда ЧС отзовут, сообщим", - продолжил он.

Матонис также сказал, что компания Biovaliuta представила свои объяснения. "Нам пояснили, что это отходы алкогольной промышленности, обладающие резким и едким запахом. Сегодня к нам приехали и объяснили ситуацию. Они сказали, что у них есть право на скупку использованного масла, такой запах может давать прогорклое масло", - сказал он.

На месте происшествия работали работники ЗАО Fetoksa, с которой мэрия заключила соглашение об устранении химических веществ неясного происхождения.

По предварительным данным, отходы - это использованное (прожаренное) и сивушное масло. Вещество воспламеняется, содержит примеси краски и лака. Более точные исследования состава еще проводятся.

Часть отходов уже откачали и увезли, работы продолжались 28 марта весь день до вечера.

Природоохранники выясняют, было ли забетонировано дно пруда, от этого будет зависеть нанесенный природе ущерб. Будут выяснять, загрязнены ли грунтовые воды. Кроме того, природоохранники должны определиться, будут ли возбуждать дело в отношении компании.

Выяснилось, что представители компании вылили отходы, чтобы избежать санкций за незаконную продажу опасных отходов как жидкого топлива для котлов. Инспекторы не ожидали, что представители компании таким образом попытаются уйти от ответственности.

Эвакуация жителей в указанном месте не осуществлялась, поскольку территория не является густонаселенной.

Матонис сказал, что компании грозит штраф около 30 000 евро, еще около 100 000 евро или больше - нанесенный природе ущерб, если вина компании будет установлена.