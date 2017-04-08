Члены Сейма могут лишиться важной привилегии

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ru.DELFI.lt
суббота, 8 апреля 2017 г. 14:55
Рабочая группа, которая готовит законопроект О гарантиях деятельности члена Сейма, предлагает, чтобы проживающие в парламентской гостинице депутаты платили за коммунальные услуги.
Seimo viešbutis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Издание Lietuvos žinios пишет, что, как и раньше, не располагающие жилой площадью в столице политики будут жить в гостинице Сейма.

«Но они должны будут платить за электричество, воду и, вероятно, вывоз мусора», - сказал глава рабочей группы, заместитель председателя Сейма Арвайдас Некрошюс.

В настоящее время все расходы на коммунальные услуги резидентов отеля оплачивает канцелярия Сейма.

В силе останется прежний порядок компенсаций парламентских расходов и аренды автомобилей, согласно которому членам Сейма запрещено арендовать автомобили из средств, выделяемых на парламентскую деятельность. Это правило вступило в силу в декабре прошлого года.

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