Читатели DELFI назвали Рождественскую елку в Вильнюсе самой красивой

У жителей Вильнюса есть повод для радости - столичная елка была выбрана читателями DELFI самой красивой в Литве.

Уже 11 лет подряд портал приглашает читателей высказать свое мнение при выборе самой красивой рождественской елки в Литве. В этом году всего проголосовали 70 000 читателей.

Шесть лет подряд в ходе таких выборов побеждала каунасская елка, однако в прошлом году ее обошла столичная рождественская ель, напоминавшая домик. Внутри елки читали рождественские сказки. В этом году вильнюсской красавице вновь повезло. За нее свои голоса отдали 37% читателей.

На втором месте, для некоторых, может быть, и неожиданно, оказалась рождественская елка в Шяуляй, набравшая 16% голосов читателей.

Совсем немного, лишь на один процент, от нее отстает елка в Паневежисе.

Несмотря на то, что за каунасскую елку несколько лет подряд голосовало больше всего читателей, в этом году она получила лишь 11% голосов. Таким образом праздничное украшение Каунаса оказалось на четвертом месте.

Замыкает пятерку самых красивых елок - Клайпедская красавица, которая набрала 7% голосов. На вошедшие в десятку елки можно посмотреть в галерее, которая предложена вашему вниманию ниже. С результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Столичная елка зажгла свои огни в последнюю субботу осени, она даже попала в список самых красивых рождественских елок 2016 года, составленный изданием The Huffinton Post.

"Идея рождественской елки возникла в начале года. В прошлом году была елка-домик. Там было помещение, где читали сказки и был такой ажиотаж, что не все могли попасть внутрь. Поэтому в этом году родилась идея, что елка должна охватить всех. Зеленый покров елки стал белым и распростерся у всех над головой", - рассказала DELFI глава компании Švenčių studija, долгие годы занимающейся создание рождественских елок для столицы, архитектор Йоланта Турайте.

В этом году рождественский городок на Кафедральной площади освещает 50 000 лампочек. Сама елка - 27 метров в высоту, общая площадь композиции - 2500 кв. м.

Вокруг елки расположились пятьдесят по праздничному украшенных рождественских домиков, где можно полакомиться, приобрести подарки, встретиться с друзьями и близкими.