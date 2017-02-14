Число жителей в регионах Литвы снижается стремительно

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ELTA
вторник, 14 февраля 2017 г. 15:59
В 2021 году в литовские вузы поступит на четверть меньше выпускников школ - сообщает Центр наблюдения за наукой и анализа, который провел исследование демографической и экономической ситуации в еще трех регионах - Вильнюсском, каунасском и Алитусском. По данным эксперта центра, Гинтаутаса Якштаса, исследование показало печальную демографическую перспективу Литвы.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Эти данные опираются на снижение числа молодых людей в Литве. Печально и это пугает - растет количество жителей старше 60 лет, а количество молодежи в возрасте 10-20 лет сокращается. Такой демографический кризис подействует на систему образования. Позже кризис коснется и рынка труда", - сказал Якштас. По его словам, исследование показала, что молодежь из регионов поступает в вузы крупных городов.

"Вузы небольших городов удерживают лишь небольшой процент жителей своего региона, например, если говорим о Шяуляй и Алитусе. Это падение наблюдается повсюду, за исключением Каунаса. Даже из Вильнюса молодежь едет учиться в Каунас. Если раньше единственной силой притяжения был Вильнюс, то теперь ею становится и Каунас", - сказал Якштас.

В Вильнюсском округе работает 21 вуз и столько же профтехучилищ (включая филиалы). В Каунасском округе действуют 14 вузов и 13 профтехучилищ.

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Общество

Число жителей в регионах Литвы снижается стремительно (2)

Число жителей в регионах Литвы снижается стремительно
В 2021 году в литовские вузы поступит на четверть меньше выпускников школ - сообщает Центр наблюдения за наукой и анализа, который провел исследование демографической и экономической ситуации в еще трех регионах - Вильнюсском, каунасском и Алитусском. По данным эксперта центра, Гинтаутаса Якштаса, исследование показало печальную демографическую перспективу Литвы.

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