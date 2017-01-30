Число жителей Литвы продолжает сокращаться

 (59)
ELTA
понедельник, 30 января 2017 г. 15:05
В начале 2017 года в Литве было 2 849 000 жителей – это на 39 200, или на 1,4%, меньше, чем в начале 2016 года, сообщает Департамент статистики.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Как и прежде, основная причина сокращения числа населения – эмиграция.

В 2016 г. в Литве родилось 31 200 детей, это на 322 (1%) меньше, чем в 2015 году.

В прошлом году в Литве умерло 40 800 жителей, или на 1000 меньше, чем год назад.

В прошлом году из Литвы уехала 51 000 жителей, это на 6400 (14,5%) больше, чем в 2015 году.

Из страны уехало 25 800 мужчин и 25 200 женщин.

Каждый третий эмигрант был в возрасте 20-29 лет.

В 2016 году в Литву иммигрировали 21 400 человек - на 772 (3,5%) меньше, чем в 2015 году.

В 2016 году в Литву вернулись 16 500 граждан Литвы (77,2% всех иммигрантов) – на 1900 меньше (10,4%) чем в 2015 году.

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