Чиновники умудряются числиться в 21 госкомпании

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ru.DELFI.lt
понедельник, 8 мая 2017 г. 09:43
Еще совсем недавно несколько государственных чиновников одновременно были членами правления в 21 государственном предприятии. Сегодня ситуация несколько улучшилась, однако до стандартов Организации экономического сотрудничества и развития еще далеко.
© DELFI / Valdas Kopūstas

В конце апреля в докладе о государственных предприятиях Госконтроля говорится, что эти компании управляются нерационально, производят очень мало прибыли и зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы.

По данным 2017 года, в Литве насчитывалось 118 государственных публичных учреждений, в которых государство было владельцем или главным акционером, а балансовая стоимость имущества составила 9,3 млрд. евро. Однако эти компании генерировали всего 2,1% отдачи.

271 компаний самоуправлений работают еще хуже и генерировали 0.42% прибыли.

В аудиторском отчете также говорится, что на решения государственных компаний оказывается влияние.

Отмечается, что в 2014-2015 годах один и тот же государственный служащий числился в правлении 21 лесничеств, а в 2016 году — в 11.

«Члены правления должны иметь возможность принимать объективные решения, основанные на специфике деятельности компании, окружающей среды, в которой оно работает, с использованием финансовых инструментов и тому подобного. Во многих случаях государственные должностные лица не имеют ни опыта, ни необходимых знаний в области корпоративного управления, кстати, они не мотивированы, чтобы повышать эффективность их деятельности.

Кроме того, на решения государственных служащих могут влиять представляющие государство учреждения, и в этом случае существует риск того, что деятельность публичных обществ не будет направлена на финансовую выгоду, а будут удовлетворяться другие, не несвязанные с работой общества интересы», - делают выводы аудиторы.

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