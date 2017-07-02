Четыре из приехавших в Литву семьи беженцев миновали Руклу

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BNS
воскресенье, 2 июля 2017 г. 15:03
Четыре из приехавших в Литву в июне семьи беженцев из Сирии миновали Руклу, где находится Центр приема беженцев, и сразу же поселились в крупных городах страны.
Pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

До сих пор всех приезжавших в Литву беженцев на несколько месяцев направляли в Руклу, однако весной Соцмин объявил, что запустить новую модель интеграции - мигрантов сразу же будут поселять на территории мэрий.

"Из 11 приехавших в Литву в июне семей четыре сразу же поселились в мэриях", - сказала BNS советнику министра социальной защиты и труда Габия Виткявичюте.

По его словам, одна семья поселилась в Вильнюсе, одна в Клайпеде и две в Каунасе.

На этой неделе в Литву перевезли еще одну семью сирийцев из пяти человек, они разместились в Рукле.

В настоящее время в Литву из Италии, Греции и Турции в рамках программы ЕС перевезли 349 человек. Большинство беженцев покинуло Литву.

Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи.

BNS
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