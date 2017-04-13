Чем дальше, тем холоднее: на Пасху прогнозируют снег

Во второй половине недели тепла не будет, наоборот по ночам температура будет опускаться все ниже. Возможен снег. В праздничные выходные перемен не будет: ожидается переменная облачность, смешанные осадки и неприятный ветер. Темпа на Пасху не будет.

В четверг в первой половине дня осадки. Днем будет пасмурно и сыро, ожидается порывистый ветер. К Вечеру местами ожидаются прояснения. В Вильнюсе ночью и утром около 6, в Каунасе 7 градусов. Днем воздух прогреется до 8–9 градусов. В Шяуляй большую часть дня пасмурно, время от времени дождь. Ночью 5, днем 7 градусов тепла. Вечером облака рассеются. На взморье в первой половине дня небольшой дождь, ночью 4–5, днем до 6 градусов.

В пятницу ночью будет ясно и холодно. Днем местами дождь и смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью 1–2 градуса, утром –2–1 градуса. Днем пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 6–7 градусов. В Шяуляй ночью и утром –3–1 градус. Днем облачно, будет 6 градусов тепла. На взморье утром около 0, днем небольшой дождь, температура 5–6 градусов.

В субботу облачно, небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Ночью и утром 2–4, днем 9 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня облачность будет небольшой, мороз –1 градусов. Днем небольшой дождь, около 7 градусов. На взморье ночью и утром небольшая облачность, 2–3 градуса тепла. Днем дождь, потеплеет до 7 градусов.

В воскресенье усилится ветер. В большей части районов дождь, местами мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе облачно, дождь. Температура будет колебаться в пределах 5–7 градусов. Вечером небо прояснится. В Шяуляй ночью сильный дождь, 3 градусов тепла, утром около нуля. Днем до 5 градусов. На взморье первая половина дня будет пасмурной, температура поднимется до 3–5 градусов. Днем облака рассеются, до 6 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет и солнце, и дождевые облака. Ночью и утром возможны заморозки. Днем небольшой дождь. Температура воздуха всего 4–6 градусов тепла.