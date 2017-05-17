Чеченские геи нашли убежище в Литве

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BNS
среда, 17 мая 2017 г. 17:01
Подвергавшиеся преследованиям в Чечне геи нашли убежище в Литве - министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду подтвердил BNS, что в Литву приехали два человека, подвергавшиеся репрессиям.
© Fotolia nuotr.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двоим приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за своей сексуальной ориентации", - сказал министр.

Л. Линкявичюс не раскрыл больше никаких подробностей приезда этих людей. По его словам, Литва является одной из первых стран в Евросоюзе (ЕС), принявших подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны", - сказал министр.

DELFI напоминает, что в субботу у посольства России в Вильнюсе состоялась акция протеста против нарушений прав сексуальных меньшинств в Чечне, которую организовала Лига геев Литвы.

«Цель этой акции показать, что нам не все равно, что творится в России. Мы уже давно знаем, что в России права ЛГБТ-граждан ущемляются больше, чем у нас в Литве. Но это не значит, что мы должны сидеть и лишь наблюдать за тем, что там творится. Последние события в Чечне меня лично возмутили и я просто нему поверить, что в России, где я закончил институт, а учился я в Петербурге, настолько ущемляются права человека. Насколько мне известно, людей убивают только из-за принадлежности к сексуальным меньшинствам. Как такое может быть в 21-ом веке? Россия, поднимите головы, так не должно быть! В России идет геноцид граждан», - сказал журналистам руководитель Лиги геев Литвы Владимир Симонко.

Российская "Новая газета" в марте сообщила, что в рамках координированной кампании в Чечне было задержано более 100 мужчин, трое из них были убиты. Как писала газета, местные власти призывали людей убивать членов своих семей - геев.

Верный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров отрицал эти обвинения. Президент России Владимир Путин сказал, что распорядился, чтобы правоохрана проверила подобные сообщения.

В пятницу вечером в здании Ратуши в Вильнюсе состоялся фестиваль "Радужные дни 2017", во время которого были награждены заслуженные защитники прав ЛГБТ - в их числе бывшие депутаты Мария-Аушрине Павилёнене и Даля Куодите.

Пикет у посольства России в Вильнюсе:

BNS
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Чеченские геи нашли убежище в Литве (29)

Чеченские геи нашли убежище в Литве
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