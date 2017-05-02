Чеченка пешком пришла в Литву: мы не рабы друг другу

Молодая красивая чеченка, одета по-европейски — в свободном платье, с непокрытой головой ("люблю джинсы!"), очень много и тепло улыбается. "Мой муж оказался, как и все мужья. Но я оказалась не как все. Я не опускала глаза и не говорила на все "да, мой повелитель", хоть он этого и хотел. И теперь мое лицо изуродовано, все разбито, он меня бил за все", - рассказывает женщина.

Несмотря на то, что физические раны зажили, Таиса (настоящее имя редакции DELFI известно) даже спустя 3 года жизни в Литве с ужасом вспоминает побои мужа и то, как пешком переходила белорусско-литовскую границу. На помощь в самой России она не рассчитывала.

"Для меня все люди одинаковые, да, в каждой нации есть люди хорошие и плохие, но бог один. Ведь у всех по две руки и по две ноги, мы одним богом созданы", - говорит Таиса.

Женщина боится называть не только свое имя, но и город, откуда она родом, а также настоящие имена родственников. Литва предоставила Таисе статус беженки, и она, пожив с малолетней дочерью в центрах для беженцев в Пабраде и Рукле, а потом и в провинциальной Йонаве, с февраля этого года открывает новую страницу своей жизни в Вильнюсе.

На вопрос о том, как мог ее муж отреагировать на бегство жены, женщина пожимает плечами: "Наверное, завел себе вторую жену".

Мужа сама не выбираешь

В Caritas Таису называют чеченской европейкой и, действительно, женщина получила высшее образование, желает свободно жить, мыслить, одеваться и перемещаться, а также толерантно относится ко всем религиям.

"Я родилась и выросла в Чечне, в городе, закончила школу, а потом и университет. Потом даже работала по специальности, что для Чечни является не таким уж частым явлением. У родителей тоже было высшее образование, но все же у нас во всем очень жесткие рамки — одежда закрытая, общение с людьми ограничено, а если без разрешения мужа выходишь на улицу, то берегись", - рассказывает в интервью DELFI Таиса.

Она говорит, что о замужестве в юности никогда не мечтала и к семейной жизни не стремилась, так как знала, "что это такое".

"Мужа ты себе не сама выбираешь, его родители выбирают. Хотя я надеялась, что, может быть, сама себе выберу, может, отец позволит. Но вышло традиционно: нашелся дальний родственник с маминой стороны, они приехали и предложили отцу выдать меня замуж. А умных, образованных женщин у нас быстро сватают. Отец обычно дочери об этом не говорит, а передает через мать. Но я была не рада, ведь я даже не видела будущего мужа, увидела один раз и пришлось согласиться. Так как у меня было образование, я видела, какой может быть жизнь, ведь я видела, как живут и общаются русские, у меня уже сформировался иной взгляд на мир, но меня ожидала традиционная семья", - рассказывает Таиса.

Она рассказала о том, что скрывают затворы традиционной чеченской семьи. Чеченская женщина, по ее словам, должна во всем подчиняться мужу. Свое "я" женщина может проявлять только на склоне жизни, когда дети вырастут и женятся.

"Есть и такие женщины, которые не могут всего этого вынести, и они погибают или остаются калеками... К родителям убежать ты не можешь, родители скажут — надо мужа слушаться. Вот такие у нас законы. В полицию обратиться тоже нельзя, ведь семья у нас святое, а я сама, получается, виновата. У нас в семье тоже так было — папа сказал, и все, разговор окончен. Ведь у него тоже братья, родня, он тоже должен соответствовать, быть таким же, как они. Ведь потом ему скажут — что вот, не воспитал свою дочь. И чтобы этого не было, папа придерживался правил", - вздыхает Таиса.

По ее словам, женщина обязана молчать и слушать мужа и приводит такой пример: если о белой стене муж говорит, что она черная, то жена должна и с этим соглашаться.

"Главное тут, чтобы ты детей рожала, делала все по дому и уважала свекра и свекровь. А если уважения нет, то ты там жить не будешь. И после развода тебя замуж никто не возьмет, это очень позорно", - рассказывает о своей прошлой жизни женщина.

"В быту нам надо носить платки, если ты одет по-другому, то люди боятся тебя, боятся общаться. Но я другая, у своей мамы я была одна, была поздним ребенком, и она меня баловала, но, к сожалению, мама умерла. А у отца была еще одна жена, и с ней у него были еще дети", - рассказывает Таиса.

Мы не рабы друг другу





Самые худшие ожидания относительно семейной жизни Таисы сбылись: она должна была молчать и обслуживать мужа и его семью. Кроме того, ей не позволялось посещать своих родителей и выходить на улицу, даже в магазин.

"Муж оказался, как и все мужья. Но я была, как все, я не могла позволить себя унижать, оскорблять, я хотела проявлять свое "я". Я не опускала глаза и не говорила на все "да, мой повелитель", хоть он этого и хотел. Мое лицо изуродовано, все разбито, он меня бил за все. Например, я хочу поехать к родителям — нельзя поехать, хочу в магазин пойти или с ребенком прогуляться — нельзя. Он меня закрывал, я сидела взаперти в последнее время. Когда я об этом вспоминаю, мне кажется, это сон, может, этого со мной и не было?", - чуть не плачет Таиса.

Она благодарна своим родителям за полученное образование, за то, что у нее была возможность расширить кругозор, понять, что она женщина и что у нее должно быть свое "я".

"Вот, например, это бумага, это книга, они есть, а меня просто не было, я была, словно тень, я тень и для мужа, и для государства. Ведь людям дается одна жизнь, и надо ее прожить. И мы друг другу не рабы", - уверена Таиса.

Женщина в Чечне, по ее словам, должна все делать по дому, а если есть приусадебное хозяйство, то и за хозяйством следить. Когда девушка выходит замуж, она покидает родителей и помогает семье мужа.

"С родителями мужа мы жили не вместе, с ними остается семья младшего брата, а другие живут отдельно. Но мы часто у них бывали, несколько раз в неделю встречались, надо было помогать, убирать, готовить. Я его мать уважала, все-таки она женщина, но все равно, все делаешь молча, чтобы мужу ничего не сказали, чтобы муж тебя опять не побил. И работать нельзя было, потому что тебя могут видеть мужчины, а это нехорошо", - делится воспоминаниями Таиса.

Пешком через литовскую границу

О бегстве женщина приняла решение буквально за один день. Она рассказывает, что почувствовала, что ей больше нечего терять, хотя в ее окружении вырваться из суровой реальности никто не пытался: "Просто уже не было сил — ведь я так и так должна была умереть. Кроме того, я понимала, что и дочь ожидает та же жизнь. А я хотела, чтобы она выросла простой, доброй, чтобы уважала всех людей".

Документы у Таисы были на руках, ведь муж не верил, что она зайдет так далеко. Впрочем, чеченка не знала, куда ехать, но, по ее словам, ехать куда-то в Россию не имело смысла, "потому что тебя все равно найдут и вернут".

"У нас бегство считается большим позором. Искать правду бессмысленно, нет правды, нельзя говорить правду", - сокрушается беглянка.

Она отправилась в Беларусь и там некоторое время находилась в раздумье, что же делать дальше.

"И тут я решила пешком пройти через литовскую границу, причем, с маленькой дочкой. Я познакомилась с человеком, который помог мне добраться до Литвы. Мы шли по грязи, через болото. Был май, было холодно, девочка была вся в грязи, и я шла и не оглядывалась. Я знала, что нам надо в Литву, ведь ехать куда-то дальше было бы проблематично, у меня не было языка, а тут я знала, что это бывший СССР, но это Европа, здесь действует закон. Здесь я смогу найти работу", - говорит о мотивах своего решения беженка.

И не скрывает: "Сейчас в Литве я радуюсь каждой минуте своей жизни. Здесь тебя никто не замечает и никто ничего не говорит. Каждый занят своей жизнью. Я могу свободно выйти в магазин, я даже не могу передать свои чувства, как я этому рада!".

Но тогда вместе с дочерью они шли по весенней грязи, и будущее казалось не менее устрашающим, чем прошлое.

"Когда нас взяли пограничники, сразу же спросили: "Не жалко тебе было ребенка?" Но что мне было делать? Не было другого выхода. Отвезли нас в пограничный пункт, очень хорошо к нам отнеслись, дали поесть. Литовцы очень хорошие люди. Человека голодным не оставят. Потом уже меня отвезли в Пабраде, потом я была в Йонаве, сейчас вот в Вильнюсе, в общей сложности в Литве я уже 3 года. Не знаю, как все сложится, мы предполагаем, а бог располагает. В данный момент мой ребенок спокойный, хотя у нее ощущаются последствия психологической травмы, муж ее не бил, но она его очень боялась. Господи, живет так ребенок, вырастает и думает, что так и должно быть, и всю жизнь в страхе и живет. Я этого не хотела", - говорит женщина.

Геям на улицу лучше не выходить





Таиса отмечает, что если сравнить жизнь в Чечне раньше и сейчас, то в последние годы в ее краях усилился религиозный фанатизм.

"Я и сама вспоминаю, и смотрю на фотографии мамы, то понимаю, что раньше, лет 20-30 назад, люди были посовременнее. А сейчас все стали очень религиозными, очень! Одеваются очень закрыто. Людям вложили в голову, что так и должно быть, что раз ты родилась в этой религии, то так и должна жить. Я никого не осуждаю, я уважаю людей всех религий, главное — человек. Просто я хочу, жить так, как я хочу и выбираю сама свой путь", - говорит мусульманка.

Таиса говорит, что не смотрит новости и про разоблачительную публикацию российской "Новой газеты" о преследовании геев в Чечне, не слышала.

"Я не слышала, даже если такие вещи и существуют, мы не будем о них знать. И я не знаю, есть ли у нас такие люди, мы о них ничего не знаем. В любом случае, к ним очень негативное отношение, такому человеку даже не дадут выйти на улицу", - говорит чеченка.

Как рассказывает Таиса, конфликты на национальной почве нечасты.

"У нас живет много русских, у них своя религия, своя церковь, хотя я заметила, что русские у нас стараются вести себя скромнее, носят платки, чтобы заслужить уважение. А в целом каких-то трений я не замечала. Ведь и я, приехав в Литву, не ношу платка, так и там люди стараются соответствовать ситуации. А в целом мне сложно сказать, как там было в последнее время, ведь я сидела взаперти и жизни не видела", - откровенно говорит женщина.

Литовец позволил жить в своей квартире

Таиса говорит, что в Литве тоже есть чеченцы, но с ними она не общается.

"Не хочу, чтобы кто-то узнал, что я тут. Ведь язык до Киева доведет. Я иногда говорю, что я кабардинка или русская, хотя на русскую не очень похожа. Я боюсь. Да и мне дел до них нет", - говорит она.

Впрочем, когда Таиса жила в Пабраде, то встретила там и чеченок, которые к ней отнеслись крайне недоброжелательно.

"Я свободно одеваюсь, ношу джинсы, а тут одна из них меня стала укорять, почему я так выгляжу и почему позорю свою нацию. Аж зла не хватает. Какое их дело? Я приехала сюда и никому не указываю как жить и сама хочу жить, как мне нравится. Ну что за люди? Она даже пыталась меня фотографировать. Так что был конфликты, я даже обращалась в полицию. Чем я ее унижаю? Я живу среди литовцев, в Европе, и подчиняюсь их законам и традициям. Что, мне опять носить платок? Я не хочу этого и никогда не хотела, если бы хотела, то сидела бы дома взаперти. Поэтому я ни с кем из чеченцев не хочу общаться", - расстроенно заявляет женщина.

А в целом, говорит она, в Литве у нее совершенно новая жизнь: здесь ей помогают и продуктами, и одеждой. Хотя не все так просто: в Вильнюсском самоуправлении Таисе с трудом удается получить пособие, она пока еще не нашла работу, а также с трудом устроила в вильнюсскую школу дочку. Но об этих обстоятельствах она говорит неохотно: радуется возможности обрести новую родину.

"Мне очень приятно, когда в магазине или на остановке люди меня о чем-то спрашивают на литовском. Мне это приятно. Я хочу быть своей. Меня здесь никто никогда не оскорбил, не унизил. Тут все равны, в независимости от того, бедный ты или богатый, замужем или нет. Некоторое время, пока я тут жила, меня преследовал страх, но я, наконец, стала спокойной, но, конечно, мне трудно, потому что с языком тяжело, нужно искать работу", - говорит чеченка.

Еще в Йонаве Таиса выучилась на повара, но найти там работу не удалось.

"И вот с февраля я живу в Вильнюсе, хожу на собеседования, но работодатели возьмут мой номер телефона и не звонят. Моя дочь буквально на днях пошла в литовскую школу, ей тоже тяжело, ведь она совсем не знает литовского. И можно понять учителей, им же не платят дополнительно, чтобы они ее учили. В самоуправление я подала документы на получение социальной помощи, но пока ждем ответа. Жилья у меня нет своего, но мне один очень хороший человек, литовец, я ему очень благодарна, разрешил жить в его квартире. Я только должна платить за коммунальные услуги. Я ищу работу поваром, кондитером, надеюсь, удастся устроиться. Главное - здесь у людей есть душа. Я живу, как пожелаю, и своей дочери я позволю выбирать жить так, как она хочет", - заключает свой рассказ Таиса.