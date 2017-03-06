Часть работников канцелярии правительства получит уведомления об увольнении

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 марта 2017 г. 09:00
6 марта часть работников канцелярии правительства получит уведомления об увольнении. Работники канцелярии, которые недовольны реформой, инициированной канцлером правительства Милдой Даргужайте, призывают премьер-министра Саулюса Сквернялиса решать вопрос ее дальнейшего пребывания на посту главы канцелярии, пишет lrt.lt.
Milda Dargužaitė
© DELFI / Domantas Pipas

В канцелярии правительства работают несколько сотен человек, в ходе реформы около 30 из них будут уволены до июля. По словам Даргужайте, за год это позволит сэкономить миллион евро. Недовольные реформой работники канцелярии подписали петицию, в которой просят премьер-министра рассмотреть вопрос дальнейшего пребывания Даргужайте на посту канцлера.

По словам этих работников, после того как Даргужайте заняла этот пост, они постоянно испытывают стресс, а сама канцлер якобы работает неконструктивно и не справляется с процессами.

Саулюс Сквернялис сказал что намерен выслушать жалобы работников, однако в профессиональном плане вопросов к Даргужайте у него нет. Правящий Литовский союз крестьян и зеленых также сообщил о планах сокращать число работников министерств и государственных компаний.

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Общество

Часть работников канцелярии правительства получит уведомления об увольнении (7)

Milda Dargužaitė
6 марта часть работников канцелярии правительства получит уведомления об увольнении. Работники канцелярии, которые недовольны реформой, инициированной канцлером правительства Милдой Даргужайте, призывают премьер-министра Саулюса Сквернялиса решать вопрос ее дальнейшего пребывания на посту главы канцелярии, пишет lrt.lt.

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