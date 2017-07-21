Цены высокие, зарплаты не очень - чем все это закончится

20 июля состоялось заседание совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором главы ЦБ стран еврозоны обсудили ситуацию на финансовом рынке и в экономике, действенность применяемых мер.

"Основная весть – перемен нет. Программу продолжают осуществлять до конца года, если надо, то и дольше. Другая весть – основные дискуссии о будущем пройдут осенью, но это не значит, что в сентябре. "Осенью будет несколько заседаний, можно будет обсуждать", – сказал 21 июля глава ЦБ.

По его словам, еще раз подтвердили, что в еврозоне ситуация улучшается, темпы роста экономики остаются прежними, уровень безработицы снижается, он самый низкий с марта 2009 г.

"Призрак дефляции отошел, все говорят о терпении. Прогноз на средний и дальний периоды показывает, что рано или поздно приблизимся к цели (чтобы инфляция была в пределах 2%). В плане экономического роста завтра будет светлым. В плане экономического роста. Каких-то туч нет. Международное окружение, Китай, США, тут есть вопросы, но стабильный рост продолжается", – сказал Василяускас.

По его словам, для Литвы нынешнее положение еврозоны означает стабильную перспективу, поскольку основные двигатели нашей экономики – экспорт и внутреннее потребление.

"Факт, что за последний месяц инфляция в Литве была самой большой в еврозоне. Не надо забывать, что это определено несколькими факторами. Один из основных – 9% рост зарплат в год. <...> Второй фактор – наша фискальная политика. Именно акцизы и льготный НДС на отопление. Только это подняло нашу инфляцию почти на 1%. Если бы не это, все было бы иначе. Но это прогнозировали, это естественно. Если бы не было этих налоговых решений, темп роста цен был бы таким, как в Латвии и Эстонии.

Видно существенный вопрос такой: доходы растут, но как наша производительность, как сохранить конкурентоспособность, чтобы не оказаться в ловушке средних доходов, когда цены высокие, а доходы не очень, тут мы теряем потенциал. Это было бы головной болью для всей страны", – сказал Василяускас.

По его словам, Эстония опережает Литву не только в вопросе размера зарплат, но и по ценам.

"В среднем временном периоде в Литве будет как в Эстонии. Факт роста доходов - это хорошо. Рост зарплат может помочь решить самую большую проблему – эмиграции и демографические проблемы.

Последние эстонские данные показали, что у них в демографическом плане положительная ситуация: вернулось много эстонцев, в страну приехали граждане третьих стран. <...> Уровень доходов уже такой, что люди там серьезно думают о решениях, которые определят возвращение на родину", – сказал Василяускас.