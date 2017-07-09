Цены в Паланге: посетитель кафе показал, как выглядит пицца за 8,50 евро

"Паланга, ул.Й.Басанавичяус, ресторан deCuba. "Пицца с салями". Цена - 8,5 евро", - так охарактеризовал он испробованное им блюдо.

В меню ресторана эта пицца называется "Оригинальная итальянская". Ее размер - 30 см.

Ресторан: наши пиццы всегда так выглядят

DELFI обратился в ресторан deCuba с вопросом, правда ли, что изображенная на фото пицца - из их меню. Поднявшие трубку бармены передали трубку руководителю ресторана, который согласился предоставить свой комментарий после того, когда увидит упомянутую фотографию.

Правда, после того, как по электронной почте портал послал фотографию, связаться по телефону с упомянутым человеком больше не удалось. Ответ редакции был получен с общей почты ресторана. Бармены по телефону уточнили, что автор письма глава ресторана Ричардас Мационис.

"Мы посмотрели фотографии. Да, наши пиццы всегда так выглядят", - говорилось в письме DELFI.

Утверждают, что моду на цены диктует Паланга

В нем также сообщается, что представители ресторана некоторое время назад пригласили для приготовления пиццы человека из Италии, который ввел у них технологии.

"Много лет мы, руководствуясь ими, мы печем пиццы. Визуально они выглядят иначе, чем в других местах, поскольку мы не используем замороженных продуктов. Что касается цен, то, как бы нам самим не было грустно, такую моду диктует Паланга", - говорится в комментарии DELFI.

В ресторане, о котором идет речь, всего предлагается пять видов пиццы. Их цена - от 7 евро за пиццу Margherita до 10.50 евро за Quanttro stagione. По евро стоят и добавки.

Есть места, которые оставляют привкус

DELFI напоминает, что в этом году Паланга удивила некоторых отдыхающих низкими ценами - в кафе Laukinių Vakarų salūnas этим летом появилось меню за 1 евро. С 11 до 18 часов здесь можно пообедать, закусить и выпить, потратив не более одного евро. В свою очередь кафе Cepeliniškės решили отказаться от официантов и стать кафе самообслуживания.

"Мы решили, что сегмент людей, которые прибывают в Палангу и ходят, спрашивают, где дешевле поесть, достаточно велик, поэтому, почему бы не сделать так, чтобы было действительно дешево? Мы решили все более дешевые блюда оценить по евро. Наверное, на ул.Й.Басанавияус больше никто так не делает", - говорил DELFI глава кафе Laukinių Vakarų salūnas Аудрюс Микалаускас.

В свою очередь представители кафе Cepeliniškes говорить о своей новинке не захотели. Женщина, представившаяся менеджером пояснила, что они стали кафе самообслуживания потому, что так удобнее клиентам и заверила, что цен в этой связи не снижало, поскольку они и так достаточно невысокие.