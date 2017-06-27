Цены на первые грибы бьют рекорды

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 июня 2017 г. 16:52
На рынках и у дорог появились первые грибы, цены которые удивляют покупателей: литр лисичек стоит 6-10 евро. И все же скупщики грибов пока сидят без дела.
© Shutterstock nuotr.

Жительница Вильнюса Ванда удивлена ценами на лисички: у дороги в Валькининкай за литровую банку лисичек продавцы просили 8 евро. Она говорит, что ей сложно понять, что привело к подорожанию, особенно с учетом того, какой была цена была несколько лет назад, пока в Литве не был введен евро.

Директор по коммерции компании по скупке грибов и ягод Adex LT Гедре Якелявичене утверждает, что скупщики пока сидят без работы, первые грибы пока еще не несут.

Если начинаются первые лисички, почти все они попадают либо на рынок, либо на дорогу. Трудно сказать, когда мы получим первые грибы, дожди идут, но пока неясно. В местах скупки работа еще не началась», - сказала Г. Ягелавичене.

По ее словам, в пунктах скупки пока не установлены цены на грибы, а о ценах она сама узнает из СМИ.

«Я понятия не имею, какой будет скупочная цена, только из DELFI мы и узнаем, что за банку просят 5 евро. Это очень много, конечно, много», - говорит она.

Еще до введения евро литр первых лисичек стоил 15-20 литов (4,3 — 5,8 евро).

У представителя Adex LT нет ответа на вопрос, что вызвало подорожание грибов, однако она отметила, что дорожает все, поэтому не удивительно, что и грибы не являются исключением.

«Так в отношении каждого продукта, я думаю, можно задаться вопросом, а что является причиной подорожания? Сложно сказать, не знаю. Я думаю, как все дорожало, так и грибы подорожали. А люди точно так же тратят деньги и покупают, а кто не в состоянии заплатить, тот не покупает», - говорит она.

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