Центр регистра планирует увольнения

В Центральном отделении Центра регистра (ЦР) число штатных единиц сократят с 635 до 522, т.е. примерно на 21%. Планируют, что в будущем государственная компания уволит часть из 1700 работников во всей Литве.

Об этом 27 июля на пресс-конференции в правительстве сообщил ВРИО ЦР Вайдас Валиконис.

"О сокращении числа работников во всей Литве можно будет говорить только после проведения функционального анализа", – сказал он.

Валиконис также рассказал, что в ходе реформирования ЦР закроют несколько небольших отделений. Вместо 22 останется 6.

"Вместо 16 департаментов останется 8, вместо 59 отделений - 47. Число руководителей сократится на 21, откажутся от советников и экспертов", - сказал он.

Валиконис занял пост ВРИО директора ЦР в июле, полученные им данные вызвали беспокойство.

"Больше всего беспокойства вызывают крупные закупки, кредиты, вопросы непотизма", – сказал он журналистам.

Валиконис сказал, что в 2016 году доходы ЦР составили 37 млн. евро, но выплатил государству в качестве дивидендов 180 000 евро.

Он заметил, что на счету ЦР кредиты на сумму больше 13 млн. евро.

"Еще один пример неэффективного управления имуществом – управление недвижимостью. К примеру, Друскининкай, где на деньги ЦР построено двухэтажное здание, где работают три человека. В здании есть комнаты для отдыха с кроватями и ванными", – рассказал он.

По словам Валикониса, за последнее время больше 700 000 евро инвестировали в ремонт помещений.

"Еще один пример – автопарк ЦР, за последние два года в лизинг приобрели автомобили на сумму 1,3 млн. евро. Это обходится в 400 000 евро в год, а за 5 лет обойдется в 2 млн. евро", – сказал он.

Валиконис упомянул, что почти половина крупных закупок в сфере услуг-ИТ, купили у одной компании.

"Возникает вопрос в связи с содержимым закупок. А также в связи со стоимостью услуг, всю сумму выплатили за год, а услуги купили на три года", – сказал он, но компанию, у которой покупали услуги, не назвал.

"Я уже заметил, что есть случаи разницы зарплат в два раза у людей, которые выполняют те же самые функции", - указал он проблему в сфере зарплат.

DELFI напоминает, что прежний глава ЦР Арвидас Багдонавичюс был снят с должности из-за того, что парламентская Антикоррупционная комиссия ведет расследование.