Цель не Литва или страны Балтии: нужно не врага создавать, а себя беречь

На Книжной ярмарке в Вильнюсе прошла презентация книги украинского автора Евгена Дикого "Гибридная война России: украинский опыт для стран Балтии", в которой принимали участие военный историк и ответственный редактор издания Манвидас Виткунас и подполковник В.Шерялис.

Ситуация будет усложняться

В нынешней перспективе, заверил Шерялис, назвать агрессора - не главное.

"Не обязательно искать источник, поскольку часто он даже не первичный. Не обязательно проверять информацию, поскольку, делая это, ты можешь потерять время. Нужно оценивать эффект имеющейся информации. Нам не нужно найти врага, нам нужно быть неуязвимыми. Это самое главное. Нужно не врага создавать, а себя оберегать. Находясь в поисках врага мы можем создать его там, где его нет", - обратил внимание подполковник.

В ходе презентации книги он признался, что мягкая сила в Литве будет становиться средством большего давления, неясности станет больше, поэтому и ситуация в стране усложнится.

"Если мы где-то обнаружим, скажем, показатели, что мы выглядим недостаточно благоприятно, хотя все имеющиеся условия выглядят хорошо (неважно где - образование, наука, культура, например, наша музыка не так хороша, достижения хуже), это покажет ситуация. Ухудшение в этой сфере, где мы могли бы быть крепкими - демонстрация того, как мягкая сила может становиться сильнее. Не оппонент становится лучше, а у нас ухудшается", - указал на возможную опасность Шерялис.

Поделился примером введения в заблуждение

Шерялис согласился, что сфера науки и образования сейчас не редко подвергается сильной критике, однако он предлагает оценивать ситуацию критически - провоцирует ли это дискуссию или диктует взгляд?

"Если профессионалы говорят, что в этой области мы должны совершенствоваться, если дискуссия будет конструктивной, на том же самом интеллектуальном уровне, уже хорошо. Значит, люди понимают", - делился он мыслями.

Однако для оппонента очень важно раздробить общество, чтобы оно перестало быть единым, заметил Шерялис.

"К примеру, один мой друг поляк говорит: "Ну, вы, литовцы, даете". Я спрашиваю: "Что случилось?". Он: "Заставляете сейчас моих детей учить литовский язык, экзамены сдавать. Нельзя так. Вы вредите нашей идентичности". Я говорю: "Это твои дети жалуются?". Он: "Нет, нет. Мой старший уже закончил, а младшая скоро закончит университет". Я говорю: "Так в чем проблема?". Он: "Ну, даешь". На вопрос, откуда он это взял, друг рассказал, что когда стоял в очереди, ему рассказал один человек", - привел пример манипуляции Шерялис.

По его словам, есть три категории людей. Одни все видят и понимают. Другие через полсекунды уже сомневаются, действительно ли это то, что они видели, таким людям нужно лишь показать направление. Третьи - это те, кто не хочет видеть.

9 вопросов, на которые нужно ответить

На вопрос, что в современной ситуации должна делать Литва, подполковник пояснил, что самое главное - самообразование.

"Первое, чему должна научиться Литва - это гражданской выносливости. Каждому гражданину нужно понять, что у него есть два оружия - идентичность и интеллект. До тех пор, пока помнишь об этом, ты есть, можно различить информацию, как она работает, не совершаешь никаких действий, которые могут позже принести тебе вред, увеличить безопасность окружения", - говорил он.

По словам Шерялиса, критическое мышление можно в себе и воспитывать. В Военной академии, продолжал в своем сообщении выступавший, эта способность развивается просьбой ответить на девять вопросов.

"Пять средних вопросов очерчивают действие: кто, что, где, когда и почему. Последний вопрос - цель действия, у которого есть время и место. Мы знаем, почему это действие было совершено. Тогда мы должны ответить на вопрос, почему это действие вообще имело место - в чем причина, тогда сделать шаг назад - почему эта причина появилась. После этого результата нужно задать еще два вопроса: что будет потом и что, если нет? Ответив на эти вопросы мы критически оцениваем каждое действие, можем решить, что с этим делать", - делился он методикой.

Evgen Dykyi knygos „Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims“ pristatymas DELFI / Tomas Vinickas

Информация распространяется разная

Важно понять, пояснял он, что до нас может дойти различная, возможно и абсолютная обратная информация, чем до других участников конфликта.

"Если я хочу напасть на какое-то государство, для меня было бы хорошо, если бы они были не подготовлены - дешевле, эффективнее. Информация распространяется на три целевые аудитории. К примеру, народ Российской Федерации, в широком смысле - Западный мир и потенциальные жертвы агрессии. Посылаются различные сигналы, иногда даже совсем обратные", - рассказывал Шерялис.

К примеру, тема принадлежности стран Балтии к Западу, уверял он, тоже используется различными способами.

"Одна, скажем, кратковременная проблема - мы Запад, чей-то. Вторая, историческая случайность. Третья, попытка Запада вторгнуться в находящуюся со старых времен сферу влияния русских, оторвать то, что принадлежит России. Если вы долгие годы слышите этот нарратив, как вы смотрите на соседа, который у вас похитил? Возникает возмущение и желание вернуть назад" , - призывал задуматься Шерялис .

3 фазы, как действует нападающий

Атака на объект, заверил он, разделяется на несколько фаз, применяются различные методики, однако все они по сути показывают один план действий - расколоть, вывести из равновесия и уничтожить.

"Предлагают действовать по всей территории. Когда мы говорим об этом, то не должны говорить о Литве. Мы даже не должны бы говорить о странах Балтии. Запад сам по себе является целью, единство ЕС и НАТО является целью. А все остальное, когда карточный домик рассыплется, будет легко собрать", - уверял он.

"Нулевая фаза - подготовительная, больше информационной войны, больше подрывной деятельности. Последняя - это действия, цель которых ослабить военную, экономическую или политическую мощь государства, разрушая гражданскую мораль, лояльность и доверие", - указывал он.

Как действует Россия?

Вероятность открытого военного конфликта низкая и даже в военной доктрине РФ указано, что это, скорее всего, вряд ли возможно, рассказал Шерялис.

"Что еще там написано, в шестой строке, что военные средства будут использованы тогда, когда экономические, социальные, информационные и другие не обеспечат желаемого результата. Когда перечитываешь такое предложение в доктрине, то несколько бываешь ошарашен", - признался он.

В свою очередь проявления подрывной деятельности распознать сложно, информировал он. К примеру, прикрываться могут даже свободой мнений.

"Мнение - это информация плюс компетенция. Если не достает компетенции, информация становится сродни мнению, а это просто больше не мнение - повторил, что услышал. Может стоит проверить собственную эмоцию, что хочу говорить и делать, получив эту информацию - хочу ли я этого? Если нет, блокировать информацию. По меньшей мере - не распространять дальше", - советовал он.

Назвал первые действия

Способность показать всему миру, что конфликт внутренний, война гражданская - якобы они сами разберутся, приводит к очень опасной ситуации и это испытала на себе Украина, дает понять Шерялис.

"Первые подрывные действия - информационного порядка. Мы должны понять, что такое информационное воздействие. Каждый человек должен знать, чего хочет, иметь достаточно знаний и информации, чтобы поддержать это, и возможности. Однако, если его информация неполная, искаженная, он запуган, зажат, заинтересован, это меняет желания личности и отклоняет его от цели", - заметил Шерялис.

Еще в субботу, говорил выступавший, он столкнулся с человеком, которые удивленно спрашивал, почему военные посетили культурное мероприятие - Книжную ярмарку.

"Он не понял, почему мы здесь - вы не должны быть культурными, вы должны быть зверьми. Я говорю: "Вы не обижайте зверей", - привел он пример того, как могут вводить к заблуждение.

По словам подполковника, сомнения на этот счет ему приходилось видеть и в Facebook - нередко даже не задумываются, что именно такие люди и обеспечивают безопасность подобных мероприятий.

Он утверждал, что сложно описать, что такое гибридная война, редко кто может сделать это правильно. Мало того, в последнее время ее границы только расширяются.