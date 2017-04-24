Cамолеты НАТО дважды сопровождали российские борта

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.
По данным министерства, 18 апреля был сопровожден самолет "Ан-26" ВВС РФ, следовавший с основной территории России в Калининградскую область. Он летел согласно представленному летному плану, но с выключенным транспондером, поддерживал связь с авиадиспетчерами.
Двадцатого апреля истребители НАТО сопроводили четыре российских "Су-24". Они также следовали в Калининградскую область. Как и "Ан-26", они летели согласно представленному летному плану, но с выключенным транспондерами, поддерживали связь с авиадиспетчерами.
Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.