Cамолеты НАТО дважды сопровождали российские борта

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BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 18:05
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.
NATO exercise
© NATO nuotr.

По данным министерства, 18 апреля был сопровожден самолет "Ан-26" ВВС РФ, следовавший с основной территории России в Калининградскую область. Он летел согласно представленному летному плану, но с выключенным транспондером, поддерживал связь с авиадиспетчерами.

Двадцатого апреля истребители НАТО сопроводили четыре российских "Су-24". Они также следовали в Калининградскую область. Как и "Ан-26", они летели согласно представленному летному плану, но с выключенным транспондерами, поддерживали связь с авиадиспетчерами.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
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На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.

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