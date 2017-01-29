Бывший советник министра – проигравшаяся в казино яркая личность

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 29 января 2017 г. 16:15
"Я не хотел прятаться за чью-то спину", - сказал бывший советник министра здравоохранения Артурас Мажримас, объясняя, почему он по собственному желанию ушел с занимаемого поста, пишет Lietuvos sveikata.
Artūras Mažrimas
© Facebook.com

Он ушел в отставку, когда была предана огласке информация о том, что в прошлом он проиграл немалую сумму в казино. Несмотря на то, что спецслужбы не нашли ничего подозрительного, удивляет тот факт, что бывшему советнику удалось проиграть, а потом вернуть (по крайней мере так утверждают) впечатляющую сумму – 300 000 литов (около 87 000 евро). Не меньше удивляет и красочная биография этого человека.

"У него очень много врагов", - сказал бывший его коллега, не пожелавший назвать свое имя.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига уволил Мажримаса с поста советника по его собственному желанию. Мажримас был советником в вопросах антикоррупции. Мажримас ушел, когда появилась информация о том, что 10 лет назад он проиграл в казино 300 000 литов.

"Клайпедское управление СРФП констатировало, что финансовых нарушений не установлено. В 2007 году я взял в банке ссуду, поэтому у СРФП не было сомнений в происхождении денег, это было заверенное нотариусом соглашение с банком", - рассказал о ситуации Мажримас, однако он не пожелал рассказать, как ему удалось вернуть эти деньги.

"Могу сказать, что все в порядке, законно и справедливо. Поскольку большую часть жизни я был госслужащим, я каждый год декларировал имущество. Данные передаются Государственной налоговой инспекции. Если бы у ведомств были вопросы, мне бы их задали. Если не задали, значит, вопросов нет", - сказал он.

Министр здравоохранения заявил, что при заключении трудового договора было известно об этом факте биографии Мажримаса, но, поскольку он все решил, а Служба спецрасследований замечаний не имела, не было сомнений в том, что он может занимать этот место.

"Это старая история. У человека были проблемы с зависимостью от азартных игр, но сегодня они, по моим сведениям, решены, и он спокойно живет без них. Нужно давать надежду тем, кто оступился, но потом вернулся назад. Ведь это пример для всех нас. Ведь не каждый может освободиться от такого и идти дальше", - сказала пресс-секретарь Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

По ее словам, министр обращался в ССР, но служба не назвала никаких причин, по которым Мажримас не мог бы занимать пост советника. Но Мажримас решил уйти с поста, чтобы не прятаться ни за чьими спинами.

Карьера Мажримаса очень яркая - он работал в Клайпедском отделе расследования организованных преступлений, в других отделениях полиции, в ССР, был заведующим отделения Права и персонала при Литовской администрации безопасносго судоходства, возглавлял теплосети в Паланге и Департамент психиатрии Клайпедской больницы моряков.

"Вернусь домой, посмотрю, - сказал Мажримас, отвечая на вопрос, что планирует делать в будущем. - Никто не думал, что с человеком, который приехал, чтобы в команде вершить перемены, такое случится. В Клайпеде я оставил семью, малолетних детей, отказался от руководящего поста.

Жаль, что события личной жизни 10-летней давности вытаскивают на свет и с их помощью раздувают скандал. В команде министерства мы действительно предприняли действия, которые привели бы к серьезным переменам", - сказал он.

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