Бывший омоновец Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на Литву

"Всё выполнено в соответствии с требованиями законов, и мы ждём решения Европейского суда по правам человека. Да, такой факт имеет место - жалоба судом получена, ожидаем судебной процедуры", - сказал BNS адвокат К.Михайлова Арунас Марцинкявичюс.

Суд ещё должен решить, принимать ли жалобу к рассмотрению.

Детально адвокат мотивы и аргументацию жалобы не излагает, но говорит, что при рассмотрении уголовного дела его клиента были нарушены права человека, закреплённые в Европейской конвенции защиты основных прав и свобод человека.

Нынешним летом расширенная коллегия из семи судей Верховного суда Литвы утвердила решения других судов о том, что К.Михайлов принимал участие в убийствах на посту Мядининкай, что они были организованы во исполнение политики Советского Союза, целью которой было удержание Литвы в составе СССР, а нападавшие поддерживали и выполняли политику советской власти - массово нападать, убивать и калечить гражданских лиц. Они стремились уничтожать признаки государственно сти, в т.ч. и таможенные посты.

6 июня прошлого года Апелляционный суд Литвы переквалифицировал действия Михайлова в преступление против человечности, а также оставил в силе пожизненный приговор.

Также Верховный суд обязал Михайлова выплатить Литве в качестве компенсации ущерба 653 тысяч 85 евро.

По делу установлено, что Михайлов, будучи бойцом ОМОН внутренних войск МВД, действуя в составе организованной командиром отряда Чесловом Млыником группе, совместно с милиционерами этого же отряда Андреем Лактионовым и Александром Рыжовым 31 июля 1991 г. совершил преднамеренное убийство семерых сотрудников Литовской таможни и полиции, а также покушение на убийство ещё одного.