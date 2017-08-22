Бывший омоновец Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на Литву

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 11:16
Приговорённый к пожизненному заключению по "медининкайскому делу" Константин Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Konstantinas Michailovas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Всё выполнено в соответствии с требованиями законов, и мы ждём решения Европейского суда по правам человека. Да, такой факт имеет место - жалоба судом получена, ожидаем судебной процедуры", - сказал BNS адвокат К.Михайлова Арунас Марцинкявичюс.

Суд ещё должен решить, принимать ли жалобу к рассмотрению.

Детально адвокат мотивы и аргументацию жалобы не излагает, но говорит, что при рассмотрении уголовного дела его клиента были нарушены права человека, закреплённые в Европейской конвенции защиты основных прав и свобод человека.

Нынешним летом расширенная коллегия из семи судей Верховного суда Литвы утвердила решения других судов о том, что К.Михайлов принимал участие в убийствах на посту Мядининкай, что они были организованы во исполнение политики Советского Союза, целью которой было удержание Литвы в составе СССР, а нападавшие поддерживали и выполняли политику советской власти - массово нападать, убивать и калечить гражданских лиц. Они стремились уничтожать признаки государственно сти, в т.ч. и таможенные посты.

6 июня прошлого года Апелляционный суд Литвы переквалифицировал действия Михайлова в преступление против человечности, а также оставил в силе пожизненный приговор.

Также Верховный суд обязал Михайлова выплатить Литве в качестве компенсации ущерба 653 тысяч 85 евро.

По делу установлено, что Михайлов, будучи бойцом ОМОН внутренних войск МВД, действуя в составе организованной командиром отряда Чесловом Млыником группе, совместно с милиционерами этого же отряда Андреем Лактионовым и Александром Рыжовым 31 июля 1991 г. совершил преднамеренное убийство семерых сотрудников Литовской таможни и полиции, а также покушение на убийство ещё одного.

BNS
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