Бывшие призывники – работники, о которых мечтают работодатели

Призывники и добровольцы после службы стали работниками, о которых мечтают работодатели, пишет Naujienos.lt.

Паневежские работодатели, съехавшиеся в гусарский батальон им. Короля Миндаугаса, обещали, что молодым людям, отслужившим в армии, не придется идти на Биржу труда. В июле батальон покинут 350 добровольцев.

Почти сто из них изъявили желание перейти на профессиональную службу, другим придется отправиться на поиски работы.

2 июня в батальоне организовали день карьеры. Туда приехали руководители компаний, которые ищут работников.

Начальник штаба, майор Тадас Чермяускас сказал Sekundė, что такая идея появилась давно.

По его словам, добровольцы не только служат, но и приобретают привлекательные качества: учатся дисциплине, у них появляется мотивация учиться.

Работодатели отметили, что на службе молодые люди приобретают опыт, необходимый для того, чтобы влиться в рынок труда.

Представитель компании Norac Неринга Видугирене сказала, что их компания расширяется, поэтому постоянно ищет новый персонал, а бывшие добровольцы могут доказать, что они достойны занять рабочее место.

"Отслужившие в армии молодые люди дисциплинированы, более постоянны и лояльны, а таких людей работодатели всегда ждут", – сказала Видугирене.

С этим мнением согласился и глава Metalistas Мантас Гудас.

По его словам, в Литве много мотивированных, хорошо воспитанных граждан, которым привили основополагающие ценности. Армия не меняет характер таких людей, она укрепляет их лучшие качества.

"У нас был работник, который проработал всего три месяца, и его призвали в армию. Когда он вернулся, мы сели и поговорили о том, что ему дала служба. Он признал, что за несколько месяцев получил новые знание, стал патриотичнее, но основные ценности у него сложились еще до службы в армии", – сказал Гудас.

Бывших призывников ждет и Паневежский факультет технологий и бизнеса Каунасского технологического университета. Отслужившим молодым людям при поступлении обещают прибавить по 0,5 балла, чтобы им было легче попасть на бесплатные места.

Большинство молодых людей, которые в скором времени покинут батальон, не боятся предстоящего поиска работы. Большинство служащих пошли в армию сразу после окончания школы, у них нет опыта работы.

Служащий Деймантас Гайдомавичюс признал, что пока не знает, что ему делать после окончания службы в армии.

"Я получил здесь много опыта, научился дисциплине, сейчас я стал выносливее, работа меня не пугает", – сказал молодой человек.

Его коллега Игнас пополнил ряды добровольцев, окончив профессиональное училище, а после службы в армии понял, что ему нужно получить высшее образование.

"Я планирую поступить в университет и получить специальность, связанную с технологиями. Если поступить не удастся, не думаю, что будут проблемы с поиском работы. Кто хочет работать, всегда найдет работу", – убежден Игнас.