Бывшие преподаватели и студенты ВУ удостоены Дипломов памяти

BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 18:49
Четыре преподавателя и студент Вильнюсского университета (ВУ), которые во времена советской и нацистской оккупации были отчислены или уволены из университета, в понедельник удостоены Дипломов памяти.
© DELFI / Andrius Ufartas

Таких дипломов удостоены уже умершие бывший заведующий Кафедрой психологии ВУ профессор Владимир Лазерсон, студент Хлауне Мейштовский, филолог идиш, доцент Ноах Прилуцкий и заведующий Кафедрой семитологии доцент Нахман Шапиро. Они были исключены из ВУ или вынуждены были покинуть университет в 1940 и 1941 годах.

Такие дипломы университет обещает и в будущем. Такой инициативой ВУ намерен отдать дань памяти тем студентам и работникам университета, которые в силу исторических обстоятельств в Литве, в результате пособничества местных жителей тоталитарным режимам были уволены или отчислены из университета, лишились возможности закончить обучение, получить образование, продолжить научные изыскания, педагогическую или другую связанную с университетом деятельность.

Ректор ВУ Артурас Жукаускас выразил сожаление, что из-за усиления внешнего воздействия университет может оказаться в плену исторической близорукости. Он сказал, что ВУ признает неприукрашенную правду и берется за пересмотр своей истории.

"Мы не можем позволить себе называть своим историческим наследием только славные события прошлого университета. Я горжусь, что мы наконец свободны настолько, что осмеливаемся вернуть из прошлого праву, которая игнорировалась", - сказал А. Жукаускас в присутствии зарубежных дипломатов, политиков и академической общественности.

BNS
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Общество

Бывшие преподаватели и студенты ВУ удостоены Дипломов памяти

Бывшие преподаватели и студенты ВУ удостоены Дипломов памяти
Четыре преподавателя и студент Вильнюсского университета (ВУ), которые во времена советской и нацистской оккупации были отчислены или уволены из университета, в понедельник удостоены Дипломов памяти.

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