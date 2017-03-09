Бывшая служащая Земельной службы лишилась квартиры и получила штраф

ELTA
четверг, 9 марта 2017 г. 16:23
Ранее уже судимая бывшая служащая Земельной службы лишилась квартиры, получила солидный штраф и была приговорена к условному сроку.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Каунасским прокурорам удалось доказать в суде, что ранее судимая за мошенничество и злоупотребление служебным положением женщина, приобрела в Каунасе квартиру за вырученные преступным путем деньги.

Бывшего старшего специалиста Отдела землеустроительства Каунаса при Департаменте землеустроительства администрации Каунасского округа 43-летнюю A.В. в 2014 году признали виновной в нескольких случаях мошенничества, злоупотреблением служебным положением и подделки документов.

Женщина действовала заодно с сообщниками, она подделывала документы, чтобы восстановить право собственности на участки земли из фонда свободной земли. Ее сообщники продавали эти выводы другим лицам, а деньгами делились с А.В.

У прокурора Вингаудаса Ринкявичюса возникли подозрения, что А.В. могла легализовать незаконные доходы, купив квартиру.

Во время еще одного расследования выяснилось, что А.В. осенью 2007 г. за 150 000 литов купила квартиру в Каунасе, на ул. Р.Калантос. Часть денег - 65 000 литов - на ее счет перевел партнер по "бизнесу" А.П., указав, что это "кредит на жилье", а из каких средств А.В.заплатила оставшуюся сумму так и не выяснили.

После того как сотрудники Государственной налоговой инспекции (ГНИ) провели расследование хозяйственно-финансовой деятельности А.В. и оценили имеющуюся информацию, не получили данных о том, что у А.В. были финансовые возможности на приобретение этого жилья.

А.П. также в суде сказал, что это был не кредит, а деньги за незаконно полученные выводы об участках земли.

Каунасский окружной суд констатировал, что А.В. знала, откуда эти деньги, т.е., что они "грязные", и заключила на них сделку.

Поэтому суд признал А.В. виновной, приговорил к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года, назначил ей штраф в размере 7532 евро. Кроме того, было решено конфисковать ее квартиру.

Обвинительный приговор А.В. не обжаловала, поэтому 8 марта он вступил в силу.

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