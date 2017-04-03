Была Кучина - стала Ласицкене: почему российская спортсменка выбрала литовскую фамилию

"Иного варианта и быть не могло. Я всем рассказываю о моих литовских корнях, а фамилия всегда была гордостью нашей семьи", – сказал DELFI российский журналист литовского происхождения Владас Ласицкас, супруга которого чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина после свадьбы взяла литовскую фамилию Ласицкене. Поскольку в России не дают женский вариант фамилии, за помощью пришлось обращаться в посольство Литвы в Москве.

На минувшей неделе 24-летняя российская прыгунья в высоту Мария Кучина вышла замуж за спортивного журналиста 35-летнего Ласицкаса и официально изменила фамилию на Ласицкене.

Если в этом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отзовет дисквалификацию Российской федерации легкой атлетики из-за допинга или спортсменка будет выступать под нейтральным флагом, то в списке спортсменов по прыжкам в высоту будут две литовские фамилии.

Такое решение Кучиной, которая в 2015 г. стала чемпионкой мира, потешило самолюбие литовцев, а DELFI удалось связаться с парой и узнать мотивы смены фамилии.

"Мне всегда нравилась и я уважительно относился к традиции литовских фамилий. Моя сестра - Наталья Ласицкайте, а мама – Любовь Ласицкене, хотя ее девичья фамилия – Петрова. Фамилия всегда была гордостью нашей семьи", – сказал DELFI Ласицкас, дед которого из Алитусского района отправился служить в Советскую армию, оказался в Башкирской республике, где и остался после службы.

"Имя и фамилия мне часто помогали в жизни. Всем хотелось посмотреть, что это за персонаж такой, которого зовут не Иваном Ивановым, а Владасом Ласицкасом", – пошутил журналист.

Он сказал, что когда Мария захотела взять фамилию мужа, никакой другой вариант, кроме Ласицкене не рассматривался. Правда, была проблема – в России нельзя регистрировать такую фамилию.

"Но я решил этот вопрос – пошел в посольство Литвы в Москве и взял справку об изменении фамилии. Это помогло Марии стать Ласицкене, несмотря на то, что был также вариант Ласицке. Когда у нас родиться дочь, пойду за еще одной справкой, чтобы она могла стать Ласицкайте" – сказал он.