Буткявичюса опросили сотрудники Службы спецрасследований

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ru.DELFI.lt
среда, 15 марта 2017 г. 14:37
Бывший премьер-министр Литвы, лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс приезжал на опрос в Службу спецрасследований (ССР). Опрос был связан с возможным влиянием или давлением со стороны концерна MG Baltic.
Algirdas Butkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом информировал сам Буткявичюс, поскольку ССР не просила подписать документ о неразглашении информации.

По словам социал-демократа, в ССР у него спрашивали, не оказывали ли на него давления в связи с выбором места для памятника Й.Басанавичюсу и реконструкцией дороги Вильнюс-Утена.

По словам Буткявичюса, по вопросу памятника он встречался с членом правления MG Baltic Романасом Раулинайтисом и директором Национального музея Бируте Кулните. Принять Кулните в 2015 г. Буткявичюса просил Раулинайтис, которого в деле опросили как специального свидетеля. по словам Буткявичюса, представитель MG Baltic на встрече был пассивен.

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Что касается дороги Вильнюс-Утена, Буткявичюс сказал, что с ним о ней никто не говорил.

По словам экс-премьера, давления не было, и он никогда не встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курляндскисом. "Не любят они меня", - сказал Буткявичюс.

Как известно, экс-председателя Движения либералов Элигиюса Масюлиса подозревают в том, что он взял крупную взятку у вице-президента MG Baltic" viceprezidento R. Kurlianskio Курлянскиса. Подозревают, что деньги заплатили за принятие благоприятных для концерна решений.

В числе таких решений фигурирует реконструкция дороги Вильнюс-Утена и выбор места для памятника Й.Басанавичюсу.

Подозрения в этом деле предъявлены вице-президенту MG Baltic Курлянскису, бывшему представителю Партии труда Витаутасу Гапшису и самому концерну MG Baltic.

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