Буткявичюса опросили сотрудники Службы спецрасследований

Об этом информировал сам Буткявичюс, поскольку ССР не просила подписать документ о неразглашении информации.

По словам социал-демократа, в ССР у него спрашивали, не оказывали ли на него давления в связи с выбором места для памятника Й.Басанавичюсу и реконструкцией дороги Вильнюс-Утена.

По словам Буткявичюса, по вопросу памятника он встречался с членом правления MG Baltic Романасом Раулинайтисом и директором Национального музея Бируте Кулните. Принять Кулните в 2015 г. Буткявичюса просил Раулинайтис, которого в деле опросили как специального свидетеля. по словам Буткявичюса, представитель MG Baltic на встрече был пассивен.

Что касается дороги Вильнюс-Утена, Буткявичюс сказал, что с ним о ней никто не говорил.

По словам экс-премьера, давления не было, и он никогда не встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курляндскисом. "Не любят они меня", - сказал Буткявичюс.

Как известно, экс-председателя Движения либералов Элигиюса Масюлиса подозревают в том, что он взял крупную взятку у вице-президента MG Baltic" viceprezidento R. Kurlianskio Курлянскиса. Подозревают, что деньги заплатили за принятие благоприятных для концерна решений.

В числе таких решений фигурирует реконструкция дороги Вильнюс-Утена и выбор места для памятника Й.Басанавичюсу.

Подозрения в этом деле предъявлены вице-президенту MG Baltic Курлянскису, бывшему представителю Партии труда Витаутасу Гапшису и самому концерну MG Baltic.