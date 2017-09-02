Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного стартапа: как только cтемнело, у клубов в Вильнюсе начали появляться очереди, а в разгар вечера праздник перенесся на улицы.
Rugsėjo 1-osios naktis Vilniuje
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

Вероятно, это можно объяснить несколькими причинами — пятничным стартом «Дней столицы», отмечалось и 1-е сентября, и победа шотландцев над литовцами в отборочном матче чемпионата мира по футболу.

Несмотря на то, что шотландцы бокалы поднимали очень активно, заметнее всего в литовской столице отличились первокурсники, которые под занавес празднества едва ворочали языком.

Как оказалось, в Вильнюсе отметить 1 сентября собрались не только местные, но и студенты из других городов.

Так, например, в столице отдыхала группа друзей - студенты из Клайпеды, учащиеся профессиональных училищ и первокурсники коллегий.

«Дорого. Пиво стоит около 2,5 евро, а то и 3 евро. С такими зарплатами - дорого», - заверили они.

Именно поэтому алкогольными напитками они решили запастись заранее — в одном из рюкзаков за их плечами звенели бутылки.

На вопрос, почему не празднуют дома, собеседники сказали, что ограничения в общежитиях очень строгие.

«Сторож ловит и сразу вызывает полицию», - сказал ученик профессионального училища.

Отпраздновать начало учебного года в Вильнюс приехал и первокурсник Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.

«Здесь очень хорошо. После Паневежиса так вообще... Столько людей в одном месте!», - сказал он. Юноша и его друзья поселились в общежитиях на ул. Саулетекио. Жилье в отремонтированной комнате тут стоит 75, в остальных — 58 евро.

Встреченный на улице итальянец с удивлением отметил,что в их стране первое сентяюря - это обычный день недели, зато в Литве его празднуют с размахом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (4)

Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...

Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (15)

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...

В выходные в Литве - дожди (2)

В выходные в Литве прогнозируются дожди, местами они...

Борьба с российским контентом на ТВ продолжается: что ожидает "Шурика" (79)

Когда Шурик говорит по-литовски, просмотры снижаются...

Литовец эмигрировал в 16 лет и не видит причины возвращаться (61)

Юстас уехал из Литвы в 16 лет, и уже год ищет счастье в...

TOP новостей

Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (15)

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...

Банки: время для паники еще не пришло (41)

Хотя в балтийских СМИ все чаще появляются публикации об...

"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (17)

Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...

Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (4)

Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...

Ночью на рельсах погиб молодой мужчина (3)

В субботу утром полиция Вильнюсского округа сообщила,...