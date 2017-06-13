Бунт "крестьян" против Карбаускиса провалился

"Бунт" во фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) против председателя провалился: фракция не отказывается от своих планов в связи с упразднением комиссии по превенции самоубийств и насилия и созданием Комиссии по превенции насилия и самоубийств.

13 июля было решено оставить этот вопрос на повестке дня, несмотря на то, что накануне члены фракции решили снять его с повестки дня.

"Вчера уже казалось, что к "крестьянам" вернулся здравый ум. Но сегодняшний день показал, что надежды были слишком поспешными: вернулся хозяин, пригрозил кнутом - и "крестьяне" послушно проголосовали против Комиссии по превенции самоубийств и насилия (мы предлагали снять вопрос с повестки дня)", - написал в социальной сети консерватор Мантас Адоменас.

"Одна из немногих хорошо работающих комиссий упраздняется, поскольку председателю колхоза - извините, Комитета культуры - не понравилось, что комиссию возглавляет представитель оппозиции. Вывод - надо упразднять комиссию, несмотря на специалистов, работающих в сфере превенции самоубийств, протесты общественных организаций - и вопреки элементарному приличию", - продолжил консерватор.

Вице-спикер Рима Башкене и Юстас Джюгялис в голосовании не участвовали, поскольку придерживаются иного мнения.

По ее словам, автор этой инициативы - Довиле Шакалене, которая считает, что комиссию надо пополнить несколькими членами и переименовать. Когда комиссию расформировывают и потом комплектуют заново, переизбирают ее главу.

"Фракция решила оставить вопрос на повестке дня, поскольку постановление парламента было зарегистрировано. Большинство было за то, чтобы оставить, а решение вынесет парламент", - сказала Башкене.

Она сказала, что одна возможность - пополнить комиссию и переименовать, а второй, его предложил Карбаускис - упразднить комиссию и создать новую под новым названием.

"Меньше всего комиссии нужно политиканство", - считает Башкене.

Зачем переименовывать комиссию, если ее деятельностью довольно большинство общественных деятелей?

"Кому-то это показалось важным. Жаль, что сегодня нет Шакалене, Она могла бы прокомментировать, откуда такая позиция. GБыть может, это связано с тем, что в Литве много насилия, поэтому необходимо сменить направление? Я не могу представить ход ее мыслей", - сказала политик.