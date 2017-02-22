Бундесвер отправляет танки в Литву

Накануне, в понедельник, шесть танков "Леопард-2" были отправлены в Руклу. Всего с середины января в Литву отправлено 120 контейнеров и 200 бронемашин.

В общей сложности в Литву планируется направить 450 немецких военнослужащих, и 300, по данным представителя, уже находятся на месте. Оставшаяся часть прибудет на этой неделе, сообщает корреспондент.

Бундесвер, как говорится далее, командует в Литве батальоном, предназначенным для сдерживания России. Литва, как Польша и две другие прибалтийские республики, чувствует угрозу со стороны России. Увеличение присутствия НАТО в регионе стало реакцией на аннексию Крыма Россией, которая привела к серьезной напряженности между Западом и Москвой. Каждый батальон, отправленный в Литву, Эстонию, Латвию и Польшу, будет иметь по тысяче военнослужащих. Нынешняя отправка военнослужащих НАТО стала крупнейшей передислокацией подразделений альянса на восток с момента окончания холодной войны, говорится в статье.

Между тем несколько дней назад операция бундесвера в Литве попала в заголовки газет из-за фальшивых новостей об изнасиловании местной жительницы. По мнению властей Германии и Литвы, они были частью дезинформационной кампании против немецких солдат. Пока что неизвестно, кто стоит за случившемся, но прежде всего в этом подозреваются российские спецслужбы, пишет Der Spiegel.