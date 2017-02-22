Бундесвер отправляет танки в Литву

 (33)
Inopressa
среда, 22 февраля 2017 г. 10:20
Бундесвер отправляет бронетехнику в Литву для сдерживания России, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Во вторник, как заявили официальные представители вооруженных сил Германии, на железнодорожные платформы на американской военной базе в баварском Графенвере были погружены первые 20 бронетранспортеров "Мардер".
© Reuters / Scanpix

Накануне, в понедельник, шесть танков "Леопард-2" были отправлены в Руклу. Всего с середины января в Литву отправлено 120 контейнеров и 200 бронемашин.

В общей сложности в Литву планируется направить 450 немецких военнослужащих, и 300, по данным представителя, уже находятся на месте. Оставшаяся часть прибудет на этой неделе, сообщает корреспондент.

Бундесвер, как говорится далее, командует в Литве батальоном, предназначенным для сдерживания России. Литва, как Польша и две другие прибалтийские республики, чувствует угрозу со стороны России. Увеличение присутствия НАТО в регионе стало реакцией на аннексию Крыма Россией, которая привела к серьезной напряженности между Западом и Москвой. Каждый батальон, отправленный в Литву, Эстонию, Латвию и Польшу, будет иметь по тысяче военнослужащих. Нынешняя отправка военнослужащих НАТО стала крупнейшей передислокацией подразделений альянса на восток с момента окончания холодной войны, говорится в статье.

Между тем несколько дней назад операция бундесвера в Литве попала в заголовки газет из-за фальшивых новостей об изнасиловании местной жительницы. По мнению властей Германии и Литвы, они были частью дезинформационной кампании против немецких солдат. Пока что неизвестно, кто стоит за случившемся, но прежде всего в этом подозреваются российские спецслужбы, пишет Der Spiegel.

Inopressa
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литовка из Донецка села за руль такси в Вильнюсе: наверное, мне повезло (11)

Литовка из Донецка села за руль такси в Вильнюсе: наверное, мне повезло
Даля Ганчяускайте родилась в России на Сахалине, а в 1986 году, когда ей было три года, семья переехала в Донецк. В этом городе она и прожила вплоть до переезда на свою историческую родину. Это произошло несколько месяцев назад. 33-летняя Даля решила вернуться к собственным корням, но ее путешествие в каком-то смысле продолжается - в Вильнюсе она пока работает водителем такси.

Глазами регионалиста: в Кремле пока не заметили, что время империй давно кончилось (45)

Глазами регионалиста: в Кремле пока не заметили, что время империй давно кончилось
В России можно получить сутки ареста за публикацию изображения вологодской скатерти девятнадцатого столетия с символом солнца, в чем российские правоохранительные органы усмотрели нацистскую символику. За это российский публицист, блогер и известный регионалист Вадим Штепа получил сутки ареста.

В крупных городах обеспокоены новым порядком расселения беженцев (3)

В крупных городах обеспокоены новым порядком расселения беженцев
У мэров некоторых крупных городов Литвы вызывают беспокойство планы правительства переселять беженцев сразу в самоуправления, избегая промежуточного поселения в Центре принятия беженцев в Рукле, сообщила в среду газета Lietuvos zinios.

Бундесвер отправляет танки в Литву (33)

Бундесвер отправляет танки в Литву
Бундесвер отправляет бронетехнику в Литву для сдерживания России, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Во вторник, как заявили официальные представители вооруженных сил Германии, на железнодорожные платформы на американской военной базе в баварском Графенвере были погружены первые 20 бронетранспортеров "Мардер".

В Вильнюсе сносят кинотеатр "Летува" (18)

В Вильнюсе сносят кинотеатр Летува
22 февраля в Вильнюсе начались работы по сносу бывшего кинотеатра "Летува", на месте которого появится Центр модернистского искусства (ЦМИ).
Facebook друзья
Rambler's Top100