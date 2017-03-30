Бумблаускас к новости отнесся сдержано: не слишком доверяю таким находкам

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ru.DELFI.lt
четверг, 30 марта 2017 г. 14:54
Профессор Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас сказал, что обнаруженный в Германии Акт 16 февраля может быть не оригиналом, а всего лишь протоколом заседания. Он повторил, что до сих пор не знал профессора Людаса Мажилиса, который некомпетентен в подобных открытиях.
Alfredas Bumblauskas, Vasario 16-osios aktas ir Liudas Mažylis
© DELFI montažas

29 марта стало известно, что профессор университета им. Витаутаса Великого Мажилис нашел Акт 16 февраля в немецких архивах.

"Подлинность акта должны подтвердить компетентные люди. Я на самом деле не знал о таком человеке, он не исследователь архивов, поэтому я не очень доверяю этому открытию", – сказал 30 марта DELFI Бумблаускас.

Бумблаускаса удивляет тот факт, что акт в четверг приедет посмотреть посол Литвы в германии Дейвидас Матулёнис. Факт подлинности должны подтвердить специалисты, к которым не обратились.

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"Есть исследователи, которым я доверяю. А такого Мажилиса я ни одного текста не читал, даже политологического. Это тоже самое, что верить слову, не хочу обидеть, водителя. Водитель поехал в Берлин и нашел. Я бы поднял вопрос – откуда ты знаешь, что нашел, нужен полный контекст, эрудиция. Больше всего меня беспокоит, что это книга, это не оригинал. Я считаю, это написанный от руки протокол заседания, и только, почему об этом не подумал господин Мажилис?", – сказал Бумблаускас.

По его словам, факсимиле оригинала можно увидеть в "Истории Литвы" Адольфаса Шапоки. Акт напечатан, а не написан от руки.

Berlyne surastas vasario 16-osios akto originalas
Berlyne surastas vasario 16-osios akto originalas
© Ambasados nuotr.

По словам собеседника, надо спрашивать представителей дипслужбы, но, по его мнению, представленный правительству Литвы официальный документ в 1918 г. должен был быть напечатан, а не написан от руки. Вопрос также, оригинальные ли там подписи.

"То ли это, что мы сейчас нашли? Не верю. Умеют поднимать шум, а надо бы спокойно сесть и подумать. Меня такие сенсации до конца не убеждают. Поэтому я и говорю, кто этот тип, меня спросили журналисты, кто этот тип, я не знаю ни одного его текста. Он никогда ничего публично не печатал, он - не публичный интеллектуал, он не писал ни в Kultūros barai, ни в Naujajas židinys, для меня это критерий. Поэтому я и поднимаю вопрос#, – сказал Бумблаускас.

Пока факт подлинности не подтвердят такие специалисты, как Зенонас Буткус, Витаутас Жалис или Альгис Касперавичюс, профессор в эту новость не поверит. Он заметил, что сам не является специалистов по этой теме.

Историк считает, что концерн MG Baltic, обещавший премию в миллион, сейчас меняет тон: якобы сначала надо договориться о том, что считается оригиналом. До сих пор этого не делали. Ведь оригиналом может считаться и немецкий текст с подписями.

"Все поднимают бурю, не убедившись, что мы называем оригиналом, печатный или письменный документ. Это очень просто, сначала надо самим ответить на этот вопрос, а потом вступать в словесную перепалку. Поэтому и назвал человека, могу и принести извинения Мажилису, если он нормальные вопросы поднял, но еще раз могу сказать – я в научной среде с таким человеком не знаком. Но не в этом проблема, проблема в том, что в архивной среде нужно подтверждение компетентных лиц", – сказал Бумблаускас, который назвал Мажилиса типом.

Иными словами, неясно, что подтверждает компетентность Мажилиса – человек должен защитить диссертацию, связанную с архивным делом. По словам Бумблаускаса, открытие - это не собирание грибов – для этого нужен диплом, компетентность. Однако, сказал Бумблаускас, если это на самом деле оригинал, то это радость.

Сам Мажилис 30 марта сказал DELFI, что не сомневается в том, что найден оригинал акта. Профессор сказал, что видел в архиве идентичные документы на немецком и литовском языках с подписями 20 подписантов, а также Акт 11 декабря 1917 г. с 19 подписями. Наряду с ними были копии, на которых было указано, что это копии.

Профессор сказал, что подлинность и аутентичность доказывают чернила, подписи разной толщины. "Я нисколько не сомневаюсь, но вопросы верны – всегда надо сомневаться и оценивать находку критически", – сказал Мажилис, отвечая на вопрос, точно ли найден оригинал.

Политолог Раймундас Лопата также сказал, что не сомневается в подлинности акта.

"Я считаю, что он нашел оригинал оригиналов. Что это подтверждает? Во-первых, Литовский Совет всегда сталкивался с проблемами, связанными с машинистками, поэтому часто документы составляли от руки, машинистки часто приходили, но протоколы составляли плохо. Во-вторых, в отпечатанных оригиналах часто были видны ошибки. Их правили от руки. К примеру, В печатном варианте было пропущено слово. В соответствии с чем правили? В соответствии с написанным от руки текстом", – сказал DELFI Лопата.

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