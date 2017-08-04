Бухгалтерия нищеты: в магазинах – тайные списки должников

Во многих сельских магазинах в тайном месте лежат списки должников. Эти тетрадки можно назвать бухгалтерией нищеты.

"Мне сыра, колбасы и подсолнечного масла", - деньги принесу через неделю", - в каком-нибудь магазине сети Maxima такая просьба невозможна.

Но в сельмаге - это нормально. Они стали странными кредитными ведомствами, в которых можно в долг взять самую необходимую еду. Тетради должников есть почти в каждом сельском магазине. В них записаны фамилии, а рядом – сумма долга.

"Когда человек получает деньги и возвращает долг, я вычеркиваю фамилию. Потом все сначала – снова просит в долг хлеба, колбасы, сыра. Снова вписываю фамилию. Потом опять вычеркиваю и т.д. Видите, сколько тут вычеркнуто и записано", - показала тетрадь работница магазина в населенном пункте в 240 человек в старостве Пагоюкай (Расейнский район).

Женщина просила не называть населенный пункт и не хотела, чтобы мы фотографировали тетрадь.

"Давая в долг, мы помогаем людям и сохраняем какой-то оборот, но ведь это "черная" бухгалтерия. Узнает, кому надо, съест", - беспокоилась продавец.

Продавец магазина в деревне со 130 жителями в старостве Бетыгала рассказала, что в ее тетрадке всегда примерно одинаковое количество должников – около 15. Сумма долга - от 5 до 30 евро.

"Я неплохо знаю местных жителей, в долг еду даю только тем, кому можно доверять. Если бы давала пьяницам, образовалась бы очередь", - сказала продавец.

Продавец магазина в населенном пункте с 650 жителями в старостве Бетыгала рассказала, почему люди берут еду в долг.

"Чаще берут в долг тогда, когда кончаются деньги - за несколько дней или за неделю до получения пенсии, пособия, зарплаты. Мы даем в долг только самые необходимые продукты. Знаем, кто вернет. Когда берут в долг, печенье, конфеты не даем, без этого можно прожить", - сказала продавец.

В магазине Гиркальниса (около 1000 жителей) на кассовом аппарате появилась надпись: "В долг дадим завтра". Она висит всегда, значит это завтра так и не наступает.

Торговцы рассказали, что им приходится очень тщательно подлаживаться под социальную ситуацию в деревне. Бывает, что продукты в долг просят не бедняки, а фермеры.

"Должники нашего магазина чаще всего отдают долги после получения пособий. Но не всегда. Всякое бывает. Иногда в дог даю одному фермеру. Когда он запивает, не носит с собой денег, боится много истратить. В магазине в долг ему дают небольшое количество продуктов. За это он меня даже благодарит. Говорит: хорошо, что много не дала в долг, сейчас у меня меньше проблем", - рассказала о необычном клиенте продавец.

По ее словам, должники стараются выполнять данное слово, поскольку не хотят утратить доверия.

По словам продавщиц, после введения евро тетрадки должников стали толще.

"Цены – космические, а пенсии и зарплаты – минимальные. Живет человек с семьей, получает всего 300 евро в месяц. Как можно отказать человеку, если он не пьяница, а на хлеб и колбасу ему не хватает", - сказала продавец небольшого магазина.

Продавец магазина в Бертешкяй (около 250 жителей) сказала, что такой тетради у нее давно нет.

"Сменился владелец магазина. Новый из Каунаса, когда узнал о такой тетради, сказал, что это глупости и запретил давать в долг продукты", - сказала продавец.