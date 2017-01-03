Будут судить дедушку, привязывавшего детей, и их мать

В Каунасский участковый суд передано уголовное дело, в рамках которого Йонаса М. и его невестку обвиняют в неподобающем обращении с детьми. В начале июля 2016 года соседи заметили привязанных к скамье детей и сообщили об этом в полицию.

Мучивший детей Йонас М. по-прежнему живет с сыном – дети помещены в другую семью, а их мать с новорожденной дочерью находится в кризисном центре для женщин. Как Йонасу М., так и матери детей назначены меры пресечения - письменная подписка о невыезде, им также запрещено общаться с детьми, оба они должны регулярно отмечаться в полиции.

матери предъявлены обвинения по двум статьям: нанесение физических повреждений и злоупотребление правами и обязанностями. Дедушку обвиняют в нанесении незначительного ущерба здоровью детей. Детей во время расследования не опрашивали.

Обвиняемые свою вину признают. По словам прокурора Лины Гудоннее, мать очень сожалеет о содеянном и мечтает повидаться с детьми. Дедушка, по словам прокурора, не демонстрирует особого раскаяния и сожаления. Мотивы своего поведения никто из них не назвал.

Согласно данным, неродной дедушка неоднократно недолжным образом "воспитывал" детей свой невестки.

Первое заседание суда намечено на конец января.

DELFI напоминает, что 2 июля, в 12.30 ч., в Шленаве (Каунасский район) полиция задержала нетрезвого 71-летнего Йонаса М., которого подозревали в насилии над 2 и 4-летним детьми. Полицию вызвал 21-летний сосед Гитис. Гитис рассказал DELFI, что сидел у гаража в своем дворе, когда услышал крики старика. Подойдя поближе, он пришел в ужас, увидев, что тот кричит на плачущих детей. Потом Гитис увидел, что Йонас М. стал поленом бить детей по рукам и ногам сосед бросился на помощь привязанным к скамейке детям.

На руках и ногах у детей были видны красные следы побоев. Они видны и на видео. Гитис вызвал полицию. Полиция выяснила, что Йонас М. - пьян (1,04 промилле). На мужчину надели наручники и увезли в комиссариат вместе с матерью детей, которая во время экзекуции находилась дома, видела происходящее, но ничего не предпринимала.