Будущим пенсионерам прогнозируют печальную старость

Как сделать так, чтобы пенсия по старости была достойной и составляла 70-80% бывшей зарплаты. Возможно ли это в случае с людьми, получающими небольшую зарплату?

Об этом на пресс-конференции говорили президент Литовской ассоциации страховых компаний Артурас Бакшинскас и гендиректор SEB gyvybės draudimas Соната Гутаускайте-Бубнялене.

Бакшинскас сказал, что, говоря о пенсиях, надо упомянуть о печальных демографических тенденциях.

"Согласно прогнозам ЕС, в 2060 г. число работоспособного населения в Литве сократится больше, чем в других странах ЕС. Значит, нас ждут серьезные вызовы. Сейчас примерно треть литовских пенсионеров живет в нищете.

Согласно прогнозам государства, при самом оптимистическом сценарии пенсия будет составлять около 30% прежних доходов, а в некоторых случаях – и 20%, поэтому на самом деле, ситуация очень сложная. Нужно искать возможность восполнить оставшуюся часть процентов", – сказал он.

Литовские пенсионеры самые бедные по сравнению с пенсионерами других стран ЕС.

По подсчетам экспертов, достойная пенсия должна составлять 70-80% прежних доходов.

Помочь накопить необходимую часть, по мнению Бакшинскаса, помогло бы индивидуальное накопление или накопление средств в пенсионных фондах. Но граждане Литвы участвуют в этих способах накопления неактивно.

Гутаускайте-Бубнялене подчеркнула, что люди не откладывают на пенсию из-за нескольких мифов.

"Причины скрываются в наших эмоциях. Говорят, что не накоплю, слишком мало зарабатываю. Но самое главное - начать. Откладывать надо с 20-30 лет. Можно начать с небольших сумм, потом их увеличивать, так наверняка получится значительная сумма.

Второй миф – не доживу до пенсии или не буду жить в Литве. По данным ВОЗ, нынешние 60-летние в среднем проживут 15,5 лет, а женщины - больше 22 лет, до 83 лет", – сказала она.



Третий миф, по ее мнению, - это то, что пенсию обеспечит государство. "93% жителей Литвы как основной источник доходов указывают содровскую пенсию, но это будет лишь минимальная часть – ее не хватит для нормальной жизни", – сказала она.

Еще один миф: не стоит копить деньги, поскольку неясно, что ждет в будущем: "Это своеобразное отрицание ситуации, а не реальная угроза. Ведь сейчас финансовые ведомства находятся под контролем, их деятельность регулируется",

Последний миф, по ее словам, это то, что безопаснее держать деньги на счету в банке. Она сравнила это с хранением денег в чулке.

"Эти деньги легко истратить. Может, задумаю какую-нибудь поездку, возьму и истрачу их. Второй момент – такие деньги ничего не зарабатывают, они не работают", – сказала она.