В середине недели в стране будет преобладать ветреная и влажная погода. В первые дни лета тепла будет несколько меньше, чем в начале недели, ожидается облачность, небольшие осадки и неспокойный ветер. В первые выходные лета должна преобладать довольно хорошая погода, однако жарко не будет.

В среду утром в большинстве районов страны пройдет дождь, усилится юго-западный ветер, местами будет слышен гром. Днем также будет облачно, много где пройдет дождь, а ветер еще больше усилится. В Вильнюсском и Каунасском районах ночью небольшая облачность, утром начнется дождь. Температура поднимется до 15-16 градусов. Днем временами дождь, до 20 градусов тепла. В Шяуляй будет преобладать облачность. Сильный дождь пройдет утром, термометры зафиксируют 15 градусов Днем солнце скроется за тучами, кратковременный дождь, 17 градусов. На взморье будет особенно ветрено. Ночью и утром ожидаются осадки, гром,14-16 градусов. Днем облачность спадет, 14-15 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, временами еще пройдет дождь, станет прохладнее. Сохранится сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток ожидается пасмурная погода, несильный дождь, 13-14 градусов. Днем облачность будет то спадать, то увеличиваться, воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй ночью преимущественно облачно, утром станет уже яснее. Температура 9-12 градусов. Днем облака будут сменяться солнцем, 16-17 градусов. На взморье в первой половине суток - преимущественно облачно. Термометры покажут 10-13 градусов. Днем облака принесут дождь, будет около 14 градусов.

Пятница ожидается более солнечной, однако во второй половине дня - кратковременный дождь. Вновь усилится западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, 7-12 градусов. Днем небольшая облачность, около 18 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет ясно, термометры зафиксируют 6-9 градусов. Днем будет преобладать небольшая облачность, около 17-18 градусов. На взморье вероятность облачности невелика. Ночью и утром температура достигнет 10-13, днем - 16 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в субботу будет на градус-другой свежее, однако осадков не ожидается, будет преимущественно солнечная погода. В воскресенье также ожидается хорошая погода, температура слегка повысится, будет юго-восточный ветер средней силы. Вечером местами вероятен дождь.