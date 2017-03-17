Бросившая ребенка в колодец мать услышала суровый вердикт суда

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ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 14:26
Каунасский окружной суд завершил слушание резонансного дела, в котором Каролину Адомайтите обвиняют в том, что она бросила в колодец своего сына. 20-летнюю женщину судили за попытку убийства и нанесение ущерба здоровью ребенка. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы.
Karolina Adomaitytė
© DELFI / Rafael Achmedov

Молодую мать задержали в зале заседания. Прокурор просил приговорить ее к 11 годам лишения свободы.

Адомайтите обвиняли в том, что 10 февраля 2016 года в деревне Папартинай (Шакяйский район) она бросила своего малолетнего сына в колодец глубиной 6 м. К счастью, воды в колодце было много, около 5 м, но температура воды была всего 4 градуса.

Мальчика спас сосед Альгимантас Бразайтис, которому молодая мать крикнула, что бросила сына в колодец. Мужчина вытащил ребенка из колодца, принес в дом и стал делать ему искусственное дыхание, массаж сердца. На правом бедре и на ногах у ребенка были обнаружены синяки. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.

По предварительным данным, молодая женщина могла болеть депрессией. Кто отец ее ребенка - не известно.

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