Бразаускене покидает резиденцию в Турнишкес

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BNS
пятница, 12 мая 2017 г. 08:48
Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса предприниматель Кристина Бразаускене покидает резиденцию в Турнишкес, об этом сообщает Info TV.
Kristina Brazauskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

По неофициальным данным, Бразаускене пока перевозит вещи в свою усадьбу. Сама Бразаускене не говорит на тему, где намерена поселиться.

Суд признал, что после того как истек срок договора о безвозмездном пользовании резиденцией, вдова президента живет там незаконно, поэтому обязана покинуть помещение. Президентская служба недавно обратилась к приставу с просьбой выселить Бразаускене из Турнишкес.

Бразаускее должна была покинуть резиденцию до 10 мая. Сейчас на сайте пристава нет этого объявления.

Примерно две недели назад сообщалось, что правительство решило обратиться в Конституционный Суд, чтобы выяснить, есть ли основания для выделения вдове президента бесплатного жилья.

Правительство намерено выяснить, не является ли право супруги/супруга президента на бесплатное жилье после смерти президента "конституционно необоснованной привилегией".

Бразаускене с сыном управляет гостиницей в Вильнюсе. В апреле Бразаускене просила правительство предоставить ей список жилья на выбор, в котором она могла бы бесплатно проживать.

BNS
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