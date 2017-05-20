Брат стрелявшего в дочь мужчины угрожает своей племяннице расправой

ru.DELFI.lt
суббота, 20 мая 2017 г. 11:40
В пятницу поздно вечером каунасская полиция задержала брата мужчины, который двое суток назад в Кармелаве стрелял в свою дочь и ее друга.
Tragedija Karmėlavoje: tėvas šovė į dukrą, jos draugą ir sudegino namą
© DELFI / Rafael Achmedov

Глава ГКП Каунасского района Дарюс Жукаускас 20 мая сказал DELFI, что задержанному предъявили обвинения за угрозы в адрес раненой племянницы, которая сейчас находится в Каунасской клинике.

Состояние девушки сейчас стабильное. Кроме того, мужчину подозревают в краже вещей из дома племянницы в Кармелаве. В ближайшее время полиция обратится в суд, чтобы задержанному назначили меру пресечения.

DELFI напоминает, что в четверг около часа ночи поступило сообщение о том, что во время конфликта мужчина (1960 г.р.) из нелегального пистолета стрелял в свою дочь и ее сожителя (1993 г.р.), затем поджег дом и покончил с собой.

Выяснилось, что мужчина (1960 г.р.) был осужден за сексуальное насилие над другой своей дочерью. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Ночь, в которую он совершил преступление и покончил с собой, была последняя его ночь на воле, с 18 мая он должен был сесть в тюрьму.

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Общество

Брат стрелявшего в дочь мужчины угрожает своей племяннице расправой

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