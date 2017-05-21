Брат ранившего дочь в Кармелаве мужчины взят под арест

Мужчина, который после трагедии в Кармелаве грозился завершить дело покончившего с собой брата, 21 мая был доставлен в Каунасский участковый суд. Один брат стрелял в дочь и ее сожителя, другому придется ответить за угрозы и попытку похищения собаки племянницы.

Прокурор просил суд разрешить взять мужчину под стражу на месяц. Судья удовлетворил просьбу прокурора. Мужчина проведет месяц под арестом.

Глава ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас 20 мая сказал DELFI, что задержанного обвиняют в угрозе расправы над племянницей.

Мужчина после трагедии приехал в дом племянницы, которая в тяжелом состоянии все еще находится в Каунасской клинике, и увез несколько вещей. По словам прокурора, мужчина пытался также похитить собаку племянницы.

DELFI напоминает, что в четверг около часа ночи поступило сообщение о том, что во время конфликта мужчина (1960 г.р.) из нелегального пистолета стрелял в свою дочь и ее сожителя (1993 г.р.), затем поджег дом и покончил с собой.

Выяснилось, что мужчина (1960 г.р.) был осужден за сексуальное насилие над другой своей дочерью. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Ночь, в которую он совершил преступление и покончил с собой, была последняя его ночь на воле, с 18 мая он должен был сесть в тюрьму.