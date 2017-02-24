Брадаускас обжаловал решение министра финансов об увольнении

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BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 13:08
Бывший глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы Дайнорас Брадаускас обжаловал решение министра финансов об увольнении его с должности руководителя налогового ведомства.
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава ГНИ был освобожден от должности за грубые служебные нарушения 20 января. Такое предложение внесла изучившая деятельность Д. Брадаускаса комиссия Минфина.

Тогда министр финансов Вилюс Шапока сказал, что информация, в утечке которой виновен Д. Брадаускас, повредила налоговым проверкам концернов MG Baltic и Vilniaus prekyba. Министр финансов сказал, что во время встреч с вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом Д. Брадаускас информировал о ходе налоговых проверок концерна и группы Vilniaus prekyba (VP).

По неофициальным данным, некоторую информацию о налоговых проверках Vilniaus prekyba или об акционерах этого предприятия Д. Брадаускас и Р. Курлянскис договаривались передать представителю группы VP Диане Доминене.

Комиссия Минфина установила, что Д. Брадаускас своими действиями умалял авторитет ГНИ, дискредитировал имя государственного служащего, создал исключительные условия для конкретного налогоплательщика, нарушил принцип равенства налогоплательщиков. Кроме того, как утверждает министерство, Д. Брадаускас совершал нарушения намеренно, четко осознавая их опасность и последствия, а также преследовал личную выгоду.

Главой ГНИ 51-летний Д. Брадаускас был назначен в середине апреля 2015 года.

BNS
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