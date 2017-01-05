Брадаускас: не понимаю, что происходит

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ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 09:27
Глава Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас в четверг утром сказал DELFI, что никакие детали о документе из Службы спецрасследований, на основании которого Минфин начал служебное расследование и решил отстранить его от занимаемой должности, ему не известны.
Dainoras Bradauskas
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

"Я не понимаю, что происходит, не знаю, в чем меня обвиняют, о деталях меня никто не информировал. Я болен, лежу дома с температурой 38 градусов, со среды я на больничном, до этого несколько дней был в отпуске", - сказал DELFI Брадаускас.

"Я должен увидеть документы, тогда смогу подробно прокомментировать ситуацию. Мы никогда не были ничьим орудием и не будем", - подчеркнул глава ГНИ.

DELFI напоминает, что ССР сообщила о возможной коррупции в действиях главы ГНИ Брадаускаса, Минфин начал служебное расследование.

"ГНИ - одно из важнейших ведомств страны, поэтому деятельность его руководителя не должна вызвать никаких сомнений", - отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.

На время расследования Брадаускас будет отстранен от занимаемой должности, как только истечет срок действия его больничного.

"Я думаю, что в ближайшее время расследование будет завершено", - сказал DELFI Шапока.

Директор ССР Саулюс Урбонавичюс сказал DELFI, что ССР передала Минфину информацию о возможном служебном проступке коррупционного характера. ССР расследования не начинала. По неофициальным данным, это значит, что для начала расследования не хватает материалов. По непроверенным данным, подозрения вероятно вызвали отношения с одной бизнес-группой.

Пресс-секретарь ССР Рената Саулите сказала Elta, что служба передала Минфину информацию о дисциплинарном проступке Брадаускаса, пока главу ГНИ ни в чем не подозревают и расследование не ведется.

"О дисциплинарных проступках, возможно имеющих коррупционный характер, обычно информируют прямого руководителя, который проводит служебное расследование", – сказала Elta Саулите.

51-летний Дайнорас Брадаускас является сыном бывшего члена парламента Литвы Бронюса Брадаускаса.

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