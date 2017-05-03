Борцы с алкоголем уже не понимают, за что подписывались

Инициативная группа, собравшая 50 000 подписей за снижение масштабов употребления алкоголя, представляется во время дискуссий как весь народ, выступающий за запреты.

Однако часть членов инициативной группы призналась DELFI, что их ввели в заблуждение. Они уверяют, что не знали, что своей подписью подтвердили согласие на запрет продажи алкоголя во время массовых мероприятий, праздников, концертов или на продажу алкоголя в нестационарных кафе.

В свою очередь координатор инициативной группы "За трезвую Литву" Юозас Дапшаускас только развел руками – якобы все было написано черным по белому, только люди подписывались импульсивно, не успев ознакомится с текстом.

В состав инициативной группы входят 18 человек. В ее ряды входит и нынешний министр здравоохранения Аурелиюс Верига и лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. Кроме того, там есть фамилии исполнителей - Роситы Чивилите и Донатаса Монтвидаса.

"Что я призываю других присоединиться? Где этот запрет? Там сказано, что Монтвидас идет "против" кого? Видите ли, я сейчас слегка ушел в погрузился..., – ответил Монтвидас на вопрос, входит ли он в эту инициативную группу, а потом уточнил, - Да, кажется вхожу".

"Вопрос, как эти люди это подают. Там параллельно много всего было сделано, без дополнительных вопросов и т.д. Этот лозунг – "За трезвую Литву" можно по-разному интерпретировать", – сказал исполнитель, заметив, что о планах запретить продажу алкоголя во время массовых мероприятий ничего не знал.

"Я за сознательное общество. Мне кажется, балансирование, невпадение в крайности - это самое сложное. Я за сознательного человека, который может сделать выбор и определиться", – сказал исполнитель.

Представитель исполнителя Мартинас Тила заверил, что члены инициативной группы толком не знали, за что выступают.

"Видно, что эти люди не знали, не были информированы, а сейчас этим злоупотребляют", – сказал он.

Чивилите оценила планируемые запреты так: "Если человек вырос в нормальной семье, он образованный, знает, что такое алкоголь, это не то, без чего человек не может обойтись, то в таком случае бокал вина или шампанского во время фестиваля ничего не изменит к худшему. Но мы говорим о людях, для которых алкоголь - как еда, как нехватка чего-то, что они пытаются восполнить алкоголем". Однако она заметила, что все же против полного запрета на продажу алкоголя во время фестивалей и не против продажи алкоголя во временных кафе.

Музыкант Саулюс Урбонавичюс, узнав о конкретных планах инициативной группы, вышел из ее состава: "Меня это раздражает. Эта позиция власти – всезнающие – меня просто сводит с ума".

"Я виноват, что не вник, под чем поставил подпись. Поскольку я веду трезвый образ жизни, все о чем-то просят. Иногда эта назойливость – бегал, меня ловил повсюду.... После этого случая я тщательно проверяю, под чем подписываюсь, что и как, вникаю, что за этим кроется. Сейчас я понял, что это был политический вопрос, воспользовались, чтобы им пройти к власти", – сказал Урбонавичюс.

Дапшеаускас же сказал, что считает, что на решение Урбонавичюса повлияло то, что он работает на телевидении, якобы организаторов мероприятий щедро спонсируют производители алкоголя. Однако сам Урбонавичюс сказал, что объяснял Дапшаускасу, что он отказался от участия, поскольку это связано с политикой.

Дапшаускас рассказал, что 50 000 подписей за запрет собрали в течение двух месяцев. Он не скрывал, что люди ставили подписи достаточно импульсивно, не вникая в то, под чем подписываются.

DELFI напоминает, что в парламенте скоро будут рассматривать проект по снижению масштабов употребления алкоголя. По новому порядку, нельзя будет продавать алкоголь во временных кафе, во время массовых мероприятий. Министр Верига напомнил, что такие поправки предложила группа из 50 000 людей.

"Окончательное решение примет парламент, но сам факт, что эта инициатива людей, показывает, что в городах на самом деле много проблем, связанных с употреблением алкоголя", – сказал он.