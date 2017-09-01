Но глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс считает, что, хотя изменения могут сделать литовские СМИ чище, любители такого содержания просто будут искать его в другом месте.

Зарегистрировавший поправки к закону в Сейме член фракции Союза Отечества – Христианские демократы Литвы Л.Кащюнас предлагает, чтобы программы радио и телевидения, транслируемые на официальном языке ЕС, переводили на литовский или показывали с литовскими субтитрами, а не на официальном языке ЕС – только переводились, за исключением перечисленных сейчас в законе программ.

«Исследование комиссии Литовского радио и телевидения показало, что на некоторых телеканалах российская продукция составляет почти 50%. Любая продукция из-за границы должна быть озвучена на литовском языке или демонстрироваться с литовскими субтитрами. Субтитры дешевле, их чаще используют в российских сериалах. Я считаю, что для продукции на официальном языке ЕС надо оставить выбор – озвучивание или субтитры, но в случае не официальных языков ЕС должно применяться только озвучивание», - сказал Кащюнас.

Он отметил, что часто у него спрашивают, почему поправки касаются российских сериалов и фильмов, и что у них общего с пропагандой.

«Ответ очень простой – треть общества все еще считает, что в советское время жить было лучше, чем сейчас. Советская ностальгия коррелирует с разочарованием в нашей стране, демократии, а это прямая связь с геополитической ориентацией на Восток. Очевидно, что эти сериалы ориентированы на это», - объяснил собеседник.

Говорящий по-литовски Шурик не понравится

Специалист по пропаганде, доц. др. Факультета коммуникации Вильнюсского университета М.Мартишюс утверждает, что если российская продукция будет говорить по-литовски, то, вероятно, ее потребление снизится. Ее количество снизится и в том случае, если телеканалы решат, что такая продукция для них неприемлема.

«Когда Шурик говорит по-литовски, просмотры падают драматически. Если человек привыкает определенные выражения слышать на русском языке, то при переводе на литовский часть этого очарования, ностальгии пропадает, и люди не склонны это смотреть. Аудитория может просто отвернуться. Молодые люди не очень будут смотреть Шурика: социальный контекст уже не тот, некоторые высказывания нынешним молодым людям неизвестны и непонятны», - сказал Мартишюс.

Но, по его словам, российские сериалы в Литве не ограничиваются «Приключениями Шурика», и некоторые из них могут быть привлекательны для более широкой аудитории зрителей, чем та, которая испытывает ностальгию по советскому времени.

«Есть такой сериал «Наша Раша», который, хотя о вкусе тут можно спорить, не предназначен только для советского поколения, и этот юмор может быть понятен и молодому поколению, привлекать его», - отметил собеседник.

Такая поправка, по его словам, может влиять и на решения телеканалов. Ответственные за закупку продукции лица столкнутся с ситуацией, когда будут получать дешевое произведение, но вынуждены будут его не только перевести, но и нанимать человека, который озвучил бы его хотя бы одним голосом. Это может заставить хорошо подсчитывать, не стоит ли поискать альтернативу такой продукции.

По мнению Радзявичюса, такие поправки подходят для сознательных граждан, но действует ли это на любителей российской продукции, вызывает сомнения.

«Какая цель – снизить количество российской продукции на литовских каналах или снизить ее влияние? Думаю, цель – чтобы некачественное, пропагандистское содержание не попадало людям в головы, а если и попадало, не оказывало бы влияния. Но надо понимать, что содержание ориентировано на людей старшего поколения, не знающих других иностранных языков, и эти люди будут искать такое содержание на альтернативных каналах, а проблема останется», - сказал Радзявичюс.