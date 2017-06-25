Большинство прибывших в Литву беженцев уехали в другие страны

Большинство прибывших в Литву беженцев ее покинули: из 344 переселенных в Литву, согласно программе ЕС, беженцев 248 покинули Литву. Пока ни один из них не был возвращен обратно силой.

И хотя большинство беженцев уезжает, среди оставшихся есть те, кто успешно трудоустроился, а одна семья родила в Литве ребенка.

Как сказала в интервью DELFI директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, большую часть переселенных лиц составляют люди трудоспособного возраста, среди них преобладают семьи с двумя, тремя, а в некоторых случаях и с пятью детьми.

"Дети самого разного возраста, есть даже одна женщина, которая родила в Литве. В ближайшее время пополнение ожидается в ещё одной семье", - сказала чиновник.

По ее словам, среди переселенных лиц есть также несколько человек, которые нашли возможность продолжить обучение в Литве, которое они были вынуждены прервать из-за войны в Сирии.

"Большинство переселенных беженцев - это мужчины с конкретной профессией - водители, швеи, повара, сварщики, а женщины в основном домохозяйки, хотя есть и такие, которые раньше работали учительницами, швеями, парикмахерами", - говорит Гудзинскайте.

Большинство переселенных из Эритреи беженцев - получившие школьное образование молодые люди.

Спустя 3 месяца после переселения беженцам предоставляется выплата размером 204 евро на обустройство и такая же сумма выплачивается на протяжении еще 6 месяцев. В дальнейшем в течении полгода ему выплачивают по 102 евро.

"И всё же большинство переселенных в Литву беженцев уезжают из Литвы. Как сказал руководитель Центра приема беженцев Р.Микуленас, у него нет информации, в какие страны уезжают переселенные лица.

"Они в Литве в среднем бывают около 3 месяцев, пока могут жить в центре. Потом делают документы, пока миграция предоставляет или не предоставляет вид на жительство в Литве и тогда уже смотрят, что им делать дальше". сказал Р.Микуленас.

Он говорит, что ему доводилось слышать от самих беженцев, что они ищут возможности, как сделать жизнь детей лучше.

"Не секрет, что и литовцы ради этого уезжают", - добавил чиновник.

"Пока что никого из них силой не вернули, одного пытались вернуть, однако и он куда-то пропал по пути из Германии", - сказал Р.Микуленас.

Литва в общей сложности обязалась принять 1105 беженцев.