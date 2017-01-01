Больше семей получит "детские" деньги

С 1 января 2017 года расширяется круг семей, которые могут претендовать на получение "детских" денег, при подсчете пособий по уходу за ребенком не будут применять "потолок", в 2018 году начнет действовать Общественный семейный дом, в котором сталкивающиеся с проблемами семьи получат всестороннюю помощь и знания.

С начала года не только те, кто воспитывает троих и более детей, но и те, кто усыновил (опекает) ребенка с 7 до 18 лет, будут получать периодические выплаты, так называемые "детские деньги". Сейчас сумма выплаты составляет 15,2 евро.

Эти помощь по-прежнему будет выплачиваться, если средние доходы семьи на человека меньше 153 евро в месяц.

Хорошая новость ждет родителей и опекунов трех или более детей: выплаты с рождения ребенка и до 18 лет будут начислять независимо от доходов семьи. Планируется, что в 2017 году "детские деньги" будут выплачивать на 167 000 детей.

С 1 января 2017 года появятся две новые выплаты: деньги будут платить учащимся и студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и в случае рождения больше чем одного ребенка сразу.

Учащиеся и студенты будут получать 152 евро в месяц. Эти деньги будут платить родителям до того времени, как им исполнится 26 лет (если речь идет об учащемся профтехучилища или вуза) или до 30 лет, если речь идет о докторантах или резидентах, которые по действующему закону о болезни и материнстве не имеют права на получение пособия по уходу за ребенком.

Эти деньги будут выплачивать с рождения ребенка до года. Планируется, что в 2017 году эти деньги получат 4300 родителей.

Если в семье родится двойня, тройня и т.д., то родителям будут выплачивать специальное пособие до достижения детьми 2-летнего возраста: в случае рождения двойни - 152 евро в месяц, тройни и более - плюс 152 евро на каждого последующего ребенка. В 2017 году эти деньги будут получать 400 человек.

Еще одно новшество – при подсчете пособия по уходу за ребенком не будут устанавливать "потолок", т.е. максимальную компенсируемую сумму. Значит, мамы смогут получать большие пособия.

В 2017 году также увеличится число социальных работников, работающих с семьями из группы риска. С нового года один социальный работник будет работать не больше, чем с 10 такими семьями. Мэрии должны будут принять на работу около 330 социальных работников.