Больше 90% молодежи уехали бы из Литвы, если бы могли работать на Западе по специальности

Больше 90% молодежи в возрасте 15-19 лет уехали бы из Литвы, если бы могли работать на Западе по специальности, таковы данные исследования, проведенного Центром исследования развития человека.

Такой вывод на заседании комиссий по миграции и превенции зависимостей представил президент вышеупомянутого центра Гинтарас Хоментаускас, рассказавший о расследовании эмоционального состояния Литвы.

Он заметил, что респондентам задавали следующий вопрос: "Если бы я мог уехать и получить работу по специальности, то эмигрировал бы в развитую западную страну (в Европе или в США)".

"В Литве картина такая: больше 50% ответили, что на таких условиях точно бы уехали. Кажется, это полбеды, всего пол-Литвы, но, если взглянуть по возрастным группам, то это уже пахнет демографической катастрофой. В настоящее время больше 90% молодых людей (15–19 лет – DELFI) говорят: "Я эмигрирую".

Когда проводим "качественный" опрос, выясняется, что "жизнь в Литве не на уровне", "это деревня", "здесь ничего не происходит" и "ничего никогда не будет происходить", "как здесь вообще живут люди, не знаю". Поэтому "куда-то поеду" и "что-то создам". Иными словами, мы видим явный феномен, большую часть вины за который приходится принять и мне лично, и видно, Вам, что "не продали", не убедили молодежь, что Литва - нормальный,

цивилизованный, хороший край с огромными возможностями", – сказал Хоментаускас.

По его слова, в 2008 г. ситуация была лучше, желание путешествовать, увидеть что-то новое хотели 70% молодежи того же возраста, а уже через 8 лет таких стало на 20% больше.

"Уезжают те, кто эмоционально недоволен Литвой, не могут приспособиться, чувствуют себя ненужными. Решение проблемы - сохранять привлекательность страны. Не вернуть уехавших (это как вернуть жену, ушедшую к другому: может, и есть возможность, но стоит, она уже пожила иначе, в другом месте, будет по-другому ко мне относится) – усилия должны быть направлены на демонстрацию возможностей", – сказал докладчик.

По словам Хоментаускаса, то, что эмигрирует и молодежь, показывает, что эмиграция не связана только с деньгами.

"Они даже не пробовали работать, большая часть и зарплаты не получала", – заметил он.

Поэтому, по словам Хоментаускаса, целесообразным было бы утверждать, что самая большая наша беда - нехватка счастья, удовлетворенности жизнью, ощущения, что мы нужны и принадлежим стране, а не денег.

По словам докладчика, Литва лидирует по числу самоубийств, по негативу, плохому настроению, эмиграции, сердечным болезням.

"Мы нередко взваливаем всю ответственность на плохие гены, на то, что это последствия советской оккупации, на то, что это последствия войны, говорим, что это сделало людей враждебными и нанесло большой вред, но другие (эстонцы, латыши, поляки) пережили то же самое, а ситуация у них сейчас иная", – заметил собеседник, сказав, что стоит искать причины в обществе.