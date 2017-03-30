"Это означает, что (взломав) можно изменить содержание, можно разместить ложные сообщения, можно вставить вредоносный код и таким образом подключиться к компьютерам других пользователей, запустить вирусы, которые могут активироваться в определенное время и изнутри", - сказал журналистам вице-министр обороны Эдвинас Керза.

Согласно представленным в среду Минобороны данным, 18% сайтов очень легко взломать, 33% - достаточно легко. 48% сайтов защищены так, что их трудно взломать.

Более половины сайтов госведомств Литвы легко взломать Интернет-страницы более половины литовских государственных ведомств легко взломать, констатировали эксперты, готовившие отчет о состоянии кибернетической безопасности в Литве в 2016 году.

Исполнитель Микутавичюс раскритиковал историков 29 марта в СМИ появилась информация о том, что в Берлине был обнаружен оригинал Акта 16 февраля на литовском языке – его в немецком дипломатическом архиве нашел политолог Людас Мажилис. Эта весть порадовала многих пользователей фейсбука.

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Погода: воздух прогреется почти до 20 градусов Во второй половине недели ожидаются контрасты. В четверг выглянет солнце. Утром во многих районах будет ниже нуля, возможен гололед. Днем будет немногим выше нуля. В пятницу уже будет теплее, но пойдет дождь. Однако в выходные наступят долгожданные перемены. А о них можно сказать так: погода будет великолепной. В первые дни апреля воздух прогреется почти до 20 градусов.