Более половины американцев считают, что США должны защитить страны Балтии от России

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BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 12:12
Более половины американцев считают, что Соединённые Штаты должны направить военных на защиту стран Балтии, если на них нападёт Россия, свидетельствуют результаты опросов.
JAV kariai Vilniuje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В ходе исследования взрослых граждан США спрашивали, не возражают ли они против использования армии США в случае вторжения России на территорию союзников США по НАТО - Литвы, Латвии или Эстонии. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных.

Исследование также показало, что всё большее число американцев видят в России угрозу и высказываются против смягчения санкций.

Исследование проводилось 27 июня - 19 июля компанией GfK Custom Research путём опроса 2020 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Результаты опубликованы центром Chicago Council on Global Affairs.

После аннексии Россией Крыма США в 2014 г. направили по несколько сотен военнослужащих в страны Балтии и Польши.

BNS
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