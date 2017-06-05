Бойцы НАТО отрабатывают оборону "Сувалкского коридора"

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 17:47
Дислоцированные в Литве и Польше военнослужащие НАТО на следующей неделе проведут тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.
Exercise in Rukla
© J.Butkutės nuotr.

17-19 июня в этих учениях примут участие около полутора тысяч литовских, польских, британских и американских воинов, которые привлекут тяжёлую военную технику и вертолёты. Эта операция является частью международных учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017).

"Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики", - сообщил в понедельник журналистам командующий Сухопутными войсками бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

"Сувалкским коридором" именуется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке - с Белоруссией. В случае войны его захват преградит союзникам НАТО дорогу в страны Балтии, поэтому эксперты "Сувалкский коридор" часто называют ахиллесовой пятой.

BNS
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