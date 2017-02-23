Black Biceps и "полянки" - литовский музыкальный коктейль, который объединяет

В эксклюзивном интервью для DELFI ребята рассказали о том, что значит слово "Polenkas", как оно появилось, о том, почему поют на литовском и о планах завоевания Литвы (для тех кто в танке – собираются завоевывать музыкой – Ред.)

О чем поют в своей песне ребята? В вольном переводе: "Меня (литовцы - Ред.) спрашивают, из какого города я сюда приехал, но здесь с рождения жил! Какая у меня национальность, и откуда у меня литовское гражданство?".

Молодые музыканты в своей песне высказались о требованиях политиков писать польские фамилии в литовских паспортах с использованием букв нелитовского алфавита: "Все ко мне здесь толерантны, жаловаться не хочу, и польские буквы в паспорте мне не нужны", – поют музыканты из группы "Black Biceps".

- Вы исполнили песню "Polenkas". Откуда у вас появилась такая идея, и что значит это слово?

Виталий Валентинович студент Вильнюсского университета:

Прошлым летом мы вместе с друзьями работали в саду, шутили… ну и как-то неожиданно появилось это слово. Поляк и "lenkas" (lenkas - поляк по-литовски) - два слова словно сами собой соединились в одно. Немного позже мы определились и со значением нашего слова: для литовцев мы lenkai (поляки), ну вот мы и решили "Polenkas", значит поляк в Литве.



Эдгар Кривялис студент технического университета имени Гедиминаса:



Я работал чуточку дальше, слышу взрыв смеха за спиной. Думаю, ну ребята точно что-то придумали. Так оно и было: придумали "Polenkas".

Black Biceps

- Как давно существует ваша группа, и сколько в ней музыкантов?

Виталий: Сейчас нас семеро. Основной состав я, Эдгар и Бернардас Желиховскис. История, как создавалась наша группа, довольно простая. Когда мне было около 14 лет, я учился играть на скрипке и как-то заявил маме, что хочу играть в группе. Мама, недолго думая, посоветовала создать свою группу, с этого, наверное, все и началось. Прошло пару лет, мы с Эдгаром были вместе со школьным хором в Польше и случайно напели песню "Черный бумер". Понравилось, потом договорились, что, когда вернемся в Литву, попробуем сыграть ее вместе и записать на видео. Не прошло и недели, когда вваливается Эдгар ко мне домой с аккордеоном со словами "давай играть". С первой попытки записали видеоклип, выложили в фейсбук, покатило! Посыпались лайки, больше сотни - для нас тогда это вообще было что-то невероятное.

- Как родители реагируют на то, что вы неожиданно стали популярными?

- Мне кажется, что они, как и мы сами, были ошарашены.

- В вашей группе играют и поют и поляки, и литовцы. Вы никогда не ссорились?

Виталий: Нет, разве что в шутку. Мы ведь друзья. Ведь песню "Polenkas" мы и написали именно поэтому, что, хотя некоторые политики желают нас поляков и литовцев перессорить, мы все равно вместе и все равно дружим.

Эдгар: Я на эту тему даже не задумывался. У нас все хорошо, мы дружные, хотя и разные, и никакой национальной проблемы у нас в группе нет.

- Темой, о которой часто говорят польскоязычные СМИ в Литве, является дискриминация. Вам пришлось столкнуться с таким явлением?

- Нет, никогда. С другой стороны, мы молодые, у нас нет проблем с интеграцией. Я учусь в Вильнюсском университете по специальности английская и немецкая филология (Виталий), мне легко общаться и находить общий язык с другими людьми. Может притеснениям, если они существуют, подвергаются те люди, которые знают только один язык?

- Что, по вашему мнению, объединяет и русских и поляков, и литовцев, живущих здесь в Литве?

Виталий: Объединяет нас Родина - Литва. Мы все вместе здесь родились, здесь мы живем, общие традиции, общие праздники и… наша группа, которая играет и поет и на литовском, и на русском, и на польском.

- А что разъединяет?

Виталий: Средства массовой информации очень часто, как нам кажется, вносят свой вклад в то, что люди обижаются и злятся друг на друга по национальному признаку. А ведь сколько мы слышим хороших отзывов о наших песнях от литовцев: "Мы даже не думали, что вы, поляки, настолько позитивные и классные. По телевизору нам показывают, что вы совершенно другие, конфликтные". Такие вот комментарии о песне "Polenkas". В жизни общества в Литве слишком много политики. Нас политика не интересует, нас интересует музыка.

Black Biceps

- Вы - молодые музыканты, новое поколение жителей Литвы. Как вы считаете, для полного счастья полякам, русским и литовцам не хватает…

- Мира, согласия и единства. Мы, жители Литвы, всегда держались вместе, почему-то кто-то пытается этому помешать. В нашем обществе люди не желают встать на место другого человека, посмотреть на ситуацию с его точки зрения, у многих очень узкий кругозор.

- По вашим собственным словам, вы исполняете песни и на польском, и на русском, и на литовском. К русской и польской культуре в Литве отношение разное – от хорошего до плохого.

- У нас нет никаких проблем. Мы понимаем нашу аудиторию, а наши фанаты знают, что нужно ожидать от нас. Кому-то нравятся наши песни на русском, кому-то на литовском, ну, а другие балдеют от песен на польском. На сегодняшний день мы стараемся больше петь на литовском языке, все-таки большинство песен мы пишем именно на литовском, хотя начинали мы именно с исполнения песен на русском языке.

- Песни вы исполняете на трех языках. На котором из этих языков нравится вам больше всего петь?

Виталий: Думаю на том, на котором пишу песни: на литовском. Даже не знаю почему, в семье мы общаемся на польском и русском. Лично меня всегда удивлял факт, что хороших, современных песен на литовском языке раз два и обчелся. В основном люди до сих пор поют старье, которое осталось еще со времен Советского Союза.

- А музыка диско?

- Нееееет (оба смеются), хотя это не наш стиль, но мы будем выступать на большом фестивале диско "Disco Summer Show" в Польше. Организаторы нам сообщили, что ожидается от 10 до 15 тыс. зрителей. Когда-то мы мечтали выступить хотя бы для 5 тыс. человек, а здесь 10-15 тыс. - наша мечта исполнилась!

- У вас есть уже собственный музыкальный стиль?

- Ага! Называется Black Biceps. Ну, а если серьезно, то мы поем и играем микс из поп-музыки, хип-хопа, регги, ska, рока… в результате получается рок-камеди.

Black Biceps

- Планы на будущее?

Виталий: Добиться, чтобы нас и наши песни слушало все больше и больше людей. Определиться со своим уникальным музыкальным стилем. Записать свой альбом. Сделать все, что только можно, все-таки жизнь - чертовски короткая штука, а столько разного хочется сделать.

Эдгар: Нужно на полную катушку использовать каждую минуту.

- А может большая карьера и эмиграция?

Эдгар: Карьере - да, эмиграции - нет. Мы же группа, если эмигрировать или уезжать, это надо делать всем.

Виталий: Надо для начала завоевать Литву.

- Достаточно много актеров и музыкальных исполнителей провалили испытание славой. Как вы намереваетесь выдержать это испытание?

Эдгар: Мне кажется, что все зависит от конкретного человека, и его силы воли. Если сила воли слабая, то помогай ему, не помогай ничего путного не получится.

Виталий: Думаю, что человек должен найти/придумать способ, чем бы себя занять, а не по поводу или без повода хвататься за стакан водки или искать утешения в наркотиках. Жизнь - классная штука, незачем ее портить.