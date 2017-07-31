Биржа труда станет более снисходительной

После того как суд вынес решение по делу мужчины, который пошел учиться от Биржи труда на повара, но бросил учебу, представитель Биржи труда сказала, что санкции в отношении клиентов - это крайняя мера, и их станет меньше.

Вильнюсский участковый суд 31 июля постановил, что мужчина, который обязался окончить курсы повара, но просил их, должен заплатить Бирже труда 2655 евро. Биржа обратилась в суд, поскольку безработный О.Т. не сдал экзамен в Жирмунайском центре обучения. За учебу О.Т. БТ заплатила центру почти 1800 евро, кроме того, он получил стипендию на сумму 857 евро.

"Суд постановил, что O.T. обязался участвовать в программе обучения, а в случае не сдачи экзаменов обязался возместить весь понесенный ущерб. Мужчина не выполнил свои обязательства, поэтому суд удовлетворил иск БТ и обязал О.Т. возместить БТ ущерб на сумму 2655,81 евро", – сообщил суд.

Решение суд принял заочно.

Директор Вильнюсской БТ Инга Балнаносене сказала, что случай, когда с безработных через суд взыскивают нанесенный ущерб, крайне редки, а в будущем их станет еще меньше.

"Это редкие случаи, возмещение ущерба - крайне редкая мера", – сказала она.

По слова Балнаносене, с июля вступил в силу новый закон о занятости, поэтому в случае неокончания курсов, человеку не придется возмещать БТ понесенный ущерб.

"Если человек без уважительной причины отказывается выполнять данные обязательства, без уважительной причины бросает обучение, не посещает курсы, без какой-то важной причины не устраиваются на работу, отказываются начать свое дело, в таких случаях человек должен был возмещать расходы, связанные с обучением. С 1 июля тем, кто получает первую квалификацию, возвращать деньги не придется", – сказала Балнаносене.

"Я считаю, что это будет иметь положительные последствия, поскольку профессиональное обучение необходимо большей части наших клиентов, две трети из них - неквалифицированные рабочие или люди с профессией, которая не пользуется спросом на рынке. Я думаю, это изменение, положительно скажется, поскольку любая угроза возвращения средств – даже теоретическая – имеет неприятный оттенок, особенно люди старшего возраста нередко отказываются от профессионального обучения только потому, что боятся, что у них не получится", – сказала директор БТ.

По ее словам, ежегодно на курсы в Вильнюсе идут несколько тысяч человек, десятки не оканчивают их. Чаще всего это люди с зависимостью или безработные, которые решили эмигрировать.