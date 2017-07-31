Биржа труда станет более снисходительной

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 16:27
После того как суд вынес решение по делу мужчины, который пошел учиться от Биржи труда на повара, но бросил учебу, представитель Биржи труда сказала, что санкции в отношении клиентов - это крайняя мера, и их станет меньше.
© DELFI / Karolina Pansevič

Вильнюсский участковый суд 31 июля постановил, что мужчина, который обязался окончить курсы повара, но просил их, должен заплатить Бирже труда 2655 евро. Биржа обратилась в суд, поскольку безработный О.Т. не сдал экзамен в Жирмунайском центре обучения. За учебу О.Т. БТ заплатила центру почти 1800 евро, кроме того, он получил стипендию на сумму 857 евро.

"Суд постановил, что O.T. обязался участвовать в программе обучения, а в случае не сдачи экзаменов обязался возместить весь понесенный ущерб. Мужчина не выполнил свои обязательства, поэтому суд удовлетворил иск БТ и обязал О.Т. возместить БТ ущерб на сумму 2655,81 евро", – сообщил суд.

Решение суд принял заочно.

Директор Вильнюсской БТ Инга Балнаносене сказала, что случай, когда с безработных через суд взыскивают нанесенный ущерб, крайне редки, а в будущем их станет еще меньше.

"Это редкие случаи, возмещение ущерба - крайне редкая мера", – сказала она.

По слова Балнаносене, с июля вступил в силу новый закон о занятости, поэтому в случае неокончания курсов, человеку не придется возмещать БТ понесенный ущерб.

"Если человек без уважительной причины отказывается выполнять данные обязательства, без уважительной причины бросает обучение, не посещает курсы, без какой-то важной причины не устраиваются на работу, отказываются начать свое дело, в таких случаях человек должен был возмещать расходы, связанные с обучением. С 1 июля тем, кто получает первую квалификацию, возвращать деньги не придется", – сказала Балнаносене.

"Я считаю, что это будет иметь положительные последствия, поскольку профессиональное обучение необходимо большей части наших клиентов, две трети из них - неквалифицированные рабочие или люди с профессией, которая не пользуется спросом на рынке. Я думаю, это изменение, положительно скажется, поскольку любая угроза возвращения средств – даже теоретическая – имеет неприятный оттенок, особенно люди старшего возраста нередко отказываются от профессионального обучения только потому, что боятся, что у них не получится", – сказала директор БТ.

По ее словам, ежегодно на курсы в Вильнюсе идут несколько тысяч человек, десятки не оканчивают их. Чаще всего это люди с зависимостью или безработные, которые решили эмигрировать.

BNS
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