Билеты на автобус были куплены заранее, однако мест не хватило

ru.DELFI.lt
понедельник, 19 июня 2017 г. 16:47
Эвелина Розенбергайте, которая планировала поездку в Варшаву на автобусе на концерт Coldplay, купила билет заранее, но осталась "за бортом", места ей в автобусе не хватило. О том, что не все смогут сесть в автобус, стало известно в 8.35 ч., а в 8.40 ч. автобус уже должен был выехать в рейс.
Elektrinis autobusas Kaune (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Rafael Achmedov

"В 9:32 ч. позвонила управляющая и сказала, что нашла автобус, он выедет в 12 ч., но мы поняли, что можем опоздать на концерт, поскольку двери открываются в 16.45 ч. , а ехать 7 часов. Без мест остались 8 человек, мы решили ехать на двух машинах", – рассказала молодая женщина, заметив, что билеты покупала в кассе автовокзала, но были и те, кто покупал билеты по интернету.

Свою историю она описала в фейсбуке на странице Eurolines. 19 июня с ними связались представители компании и попросили подробно рассказать о происшествии, обещали возместить ущерб. Компания и назад вернулась на автомобилях, поскольку они были личными, их некому было оставить.

"Мы считаем, что нам должны вернуть деньги за билеты, оплатить расходы на горючее, в виде компенсации что-то еще сделать, поскольку не было нормального обслуживания, можно прибавить моральный ущерб. На человека это где-то по 200 евро было бы", – сказала собеседница.

В свою очередь представитель компании TOKS Рената Петкевич сказала DELFI, что они очень сожалеют в связи со случившимся.

"Произошел сбой в системе продажи билетов, поэтому их продали больше. Быстро нашли другое транспортное средство, но пассажиры решили ехать на своем транспорте. Мы приносим извинения за доставленные неудобства", – писала она в ответе DELFI.

По словам Петкевич, все обоснованные расходы клиентам компенсируют.

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Общество

Билеты на автобус были куплены заранее, однако мест не хватило

Elektrinis autobusas Kaune (asociatyvi nuotr.)
Эвелина Розенбергайте, которая планировала поездку в Варшаву на автобусе на концерт Coldplay, купила билет заранее, но осталась "за бортом", места ей в автобусе не хватило. О том, что не все смогут сесть в автобус, стало известно в 8.35 ч., а в 8.40 ч. автобус уже должен был выехать в рейс.

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